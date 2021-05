Grundausbildungslehrgang bestanden

Osterburken. Der 72 Stunden umfassende Truppmann 1 (TM1), der Grundausbildungslehrgang für neue Einsatzkräfte, war in diesem Jahr etwas anders als sonst üblich. So wurden unter anderem bei allen Teilnehmern und deren Ausbilder, über ein Testcenter, Corona-Schnelltests durchgeführt und im Vorfeld ein Hygienekonzept erstellt.

Im Zeitraum vom 12. April bis 22. Mai wurde in Osterburken ein TM1 mit 15 Teilnehmern erfolgreich durchgeführt. Die Ausbildung ist Grundvoraussetzung für eine Einsatztätigkeit und den Besuch von weiteren Lehrgängen in einer freiwilligen Feuerwehr. Die Teilnehmer kamen aus Ravenstein, Rosenberg, Elztal, Buchen, Seckach und Osterburken.

Viele Teilbereiche

In den 72 Stunden, einschließlich 20 Stunden Rettung, wurden die Teilnehmer in den Bereichen Recht, Brennen und Löschen, Fahrzeugkunde, Löscheinsatz, Technische Hilfeleistung, Gefahren an der Einsatzstelle und Rettung theoretisch, sowie überwiegend praktisch geschult.

Vor Lehrgangsende fand eine Abschlussprüfung statt, die alle Teilnehmer erfolgreich bestanden haben. Sie bestand aus einem theoretischen Teil und praktischen Stationen. Corona-bedingt wurden zwei Gruppen mit festem Ausbilder gebildet. Somit wurde gewährleistet, dass eine Mischung von Teilnehmer und Ausbilder nicht möglich ist. Da der Schulungsraum des Feuerwehrhauses Osterburken zu klein ist, um den nötigen Sicherheitsabstand einhalten zu können, wurde der theoretische Teil in der Baulandhalle durchgeführt. Ebenso waren die verschiedenen praktischen Übungen an unterschiedlichen Plätzen parallel nötig, was eine erhöhte Belastung für die Ausbilder darstellte. Die Teilnehmer Marcel Weis (Buchen), Jan-Niklas Schwenk (Elztal), Philipp Bauer, Maximilian Sebert (alle Osterburken), Marvin Schwab, Lukas Rothengaß, Julian Harlacher, Jonathan Specht, Melanie Glattbach, Tim Attinger, Kira Schmitt, Marvin Killian (alle Ravenstein), Sören Bauer, Bela Haller (alle Rosenberg) und Felix Kolb (Seckach) bestanden den Lehrganges.

Urkunden überreicht

Zum Abschluss am 22. Mai begrüßte Lehrgangsleiter Frank Höckmann den stellvertretender Kreisbrandmeister Thomas Link, der Grüße des Landkreis Neckar-Odenwaldkreis übermittelte und überreichte die Urkunden. Auf die Anwesenheit von Bürgermeister, Kommandanten und weiteren Ausbildern wurde Corona-bedingt verzichtet.