„Große Schlacht“ als Höhepunkt

Osterburken. Das Herbstfest am dritten Oktoberwochenende ist traditionell die letzte große Veranstaltung im Histotainment Park Adventon. Letzte Gelegenheit der Saison, Siedler, Handwerker, Händler und Lagerleute in großer Zahl in Aktion zu erleben. Auf Besucher jeden Alters wartet ein abwechslungsreiches Programm, dessen Höhepunkt natürlich die „Große Schlacht“ am Nachmittag darstellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht weniger als 550 Kämpfer werden in diesem Jahr daran teilnehmen. Wenn sich diese in zwei Schlachtreihen gegenüberstehen, Kommandos gebrüllt werden, Schwerter klirren und Schilde krachen, dann übertragen sich Spannung und Nervenkitzel auch auf die Zuschauenden. Ganz und gar unblutig, aber mit viel Action und Realismus führt die „Große Schlacht“ ganz nah ran ans Frühmittelalter.

Zum historischen Ambiente tragen natürlich auch die mehr als 600 Darsteller bei, die ihre Lager überall auf dem Gelände des Museumsparks aufgeschlagen haben, sowie die zahlreichen Handwerker und Händler, welche den Marktplatz bevölkern, und nicht zuletzt die mittelalterlichen Instrumente und Klänge der Gruppe „Drachenmond“.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Partie im Fokus „Weg zum Aufstieg führt nur über uns“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Technologie (mit Video) SAP: So könnte der Supermarkt der Zukunft aussehen Mehr erfahren

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Anbieter, für Kinder gibt es jede Menge zu entdecken und auszuprobieren.