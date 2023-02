Große Freude über neues Fahrzeug

Osterburken. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes dürfen sich über die Neuanschaffung eines neuen Kommunal-Schleppers freuen. Die Übergabe erfolgte im Bauhof mit Bürgermeister Jürgen Galm, Bauamtsleiter Matthias Steinmacher, den Mitarbeitern des Bauhofes sowie den beiden Vertretern der Firma Claas Württemberg Lennart Mackert und Ingo Helbig.

Wie Bürgermeister Galm bei der Übergabe sagte war im Haushalt der Stadt für das Jahr 2022 unter anderem die Beschaffung eines neuen kommunalen Schleppers inklusive Winterdienstausrüstung als Ersatzbeschaffung für einen Unimog U 400, Baujahr 2006 für den städtischen Bauhof vorgesehen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Juli 2022 die Firma Claas Württemberg mit der Belieferung des neuen Schleppers Claas Arion 440 mit einer Leistung von 135 PS beauftragt. Er ist zusätzlich noch mit einem Salzstreuer für den Winterdienst und einem Frontlader mit Grüngutgabel und Fahrkorb ausgestattet. Der Gesamtpreis inklusive aller Anbauteile beträgt 100 822 Euro.

Das Fahrzeug, so Bürgermeister Galm weiter, soll im Bauhof multifunktional eingesetzt werden, alle Mitarbeiter des Bauhofes dürfen das Fahrzeug führerscheintechnisch fahren. Durch die Ausstattung mit Frontlader und Fahrkorb hat das neue Fahrzeug sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei den Arbeiten des Bauhofes, wie zum Beispiel Reparaturen von Straßenlampen sowie auch Baumkontrollen und Grünpflege von Bäumen.

Hier ist man dann, so Jürgen Galm nicht mehr auf die Anmietung einer Hebebühne angewiesen und kann daher auch schneller auf Mängel reagieren. Des Weiteren erleichtert der Frontlader mit Grüngutschaufel die Arbeiten des Bauhofes in Bezug auf die Grünfläche zum Beispiel der Abtransport von Heckenschnitt oder das Leeren der Grüngutgruben an den Friedhöfen. Bisher musste hier immer mit mehreren Fahrzeugen die Ladestelle angefahren werden.

„Alles richtig gemacht“

Sowohl Bürgermeister Jürgen Galm als auch die Mitarbeiter des Bauhofes freuten sich über die Neuanschaffung des Schleppers während Verkäufer Lennart Mackert von der Firma Claas noch technische Details erläuterte. Der heutige Kauf wäre rund 20 Prozent teurer wie im Vorjahr, deshalb haben wir alles richtig gemacht, meinte Bürgermeister Jürgen Galm abschließend. F