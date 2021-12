Konzert in der St. Kiliankirche - „The Gregorian Voices“ gastieren am Freitag, 14. Januar, in Osterburken / Karten im Vorverkauf Gregorianische Choräle mit Pop belebt

Vom Mittelalter bis zur Gegenwart reicht das außergewöhnliche Programm beim Konzert der „Gregorian Voices“ am Freitag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in der St. Kiliankirche in Osterburken. © Thomas Pfeiffer