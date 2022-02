Gottesdienst mit Michael Stahl

Osterburken. Im Rahmen der Firmvorbereitung der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach nahmen die Jugendlichen an einem besonderen Gottesdienst teil. Michael Stahl, ehemaliger VIP-Bodyguard, erzählte während des Gottesdienstes in beeindruckender Weise von seinem Glaubens- und Lebensweg. Er machte deutlich, dass Gewalt nie eine Lösung sein darf. Entscheidend sei es, allen Menschen mit Liebe zu begegnen. Michael Stahl ging in seinem Glaubenszeugnis auf seine Kindheit, Jugend und seine Arbeit als Bodyguard ein und machte deutlich, wie er trotz Krisen und Herausforderungen auf Jesus vertraute. Die Jugendlichen werden sich in der kommenden Zeit mit dem Thema „Talente und Begabungen“ beschäftigen. Dazu nehmen sie an einer Online-Challenge teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1