Götter sorgen in Komödie für Verwirrung

Osterburken. Molières Amphitryon ist die diesjährige Freilichtproduktion, die die Badische Landesbühne nach langer Corona-Pause in ihren Mitgliedsgemeinden zeigen wird. Am Donnerstag, 8. Juli, ist die Komödie um 20.30 Uhr im Hof der Grund-schule am Limes in Osterburken zu sehen.

Göttervater Jupiter hat ein Auge auf Alkmene geworfen. Um mit ihr eine Liebesnacht zu verbringen, nimmt er die Gestalt ihres Ehemannes, des Feldherrn Amphitryon, an. Damit der Betrug nicht auffliegt, lässt Jupiter seinen Boten Merkur in die Rolle des Dieners Sosias schlüpfen.

Vom eigenen Ich verprügelt

Die Badische Landesbühne spielt „Amphitryon“ an der Schule am Limes. © Peter Empl

Als Amphitryon am nächsten Tag von der Schlacht nach Hause kommt und ihm Sosias erzählt, er wäre in der Nacht von seinem eigenen Ich verprügelt worden, hält ihn Amphitryon für völlig verrückt.

Doch bald muss auch er an seinem Verstand zweifeln und erkennen, dass ihm ein Doppelgänger nicht nur seine eigene Identität, sondern auch seine Frau und seine Ehre streitig macht.

Lustvoll halten die beiden Götter die Menschen zum Narren und lösen eine turbulente Welle von Verwechslungen, Verwirrungen und heftigen Gefühlen aus. Die Badische Landesbühne zeigt Molières aberwitzige, göttliche Komödie auf der Freilichtbühne.

Jesuitenschule besucht

Der Dramatiker, Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor Molière (1622 bis 1673) wurde als Jean-Baptiste Poquelin in eine wohlhabende Pariser Handwerkerfamilie geboren. Nach dem Besuch einer Jesuitenschule verschrieb er sich ganz dem Theater.

13 Lehr- und Wanderjahre in der Provinz und sein Wirken am Hof Ludwigs XIV. prägten sein künstlerisches Schaffen sehr. Im Zentrum seiner weltberühmten Komödien steht die Auseinandersetzung mit menschlichen Schwächen und dem Widerspruch zwischen Sein und Schein.

