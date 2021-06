Gleich zweimal den ersten Platz erreicht

Osterburken. Die Siegerehrung der Fotogruppe Osterburken fand Corona-bedingt einzeln unter freiem Himmel statt. Bei den Drei Quartalswettbewerben mit den Themen Metall, Froschperspektive, Nebel und Rauch mit je drei Bildern zum Thema, belegte Jutta Mutschler aus Walldürn den ersten Platz, Walter Kaub aus Buchen landete auf dem zweiten Platz und Gerhard Bartel aus Osterburken erreichte Platz 3.

AdUnit urban-intext1

Die Sieger des Sammellinsen-Wettbewerbes ergaben sich aus der erreichten Gesamtpunktzahl der Jury, wobei dafür drei Quartalswettbewerbe zusammen das Ergebnis bildeten. Die Jurierungen fanden dieses Mal in Weil am Rhein statt. Für den internen Wettbewerb galt es drei Juroren zu verpflichten, die eine Onlinejurierung durchführten. Dafür musste die Internetverbindung stabil stehen, so dass möglichst unterbrechungsfrei gearbeitet werden konnte – was auch funktioniert.

Die Juroren Pauline Kopalidi aus Buchen (Familienfotografin), Martin Hahn (Fotodesign Buchen, Fotografenmeister) sowie Event- und Sportfotograf Michael Pohl aus Osterburken votierten über die Bilder und hielten zusammen mit Edgar Mutschler (Gruppenleiter der Fotogruppe Osterburken) die Onlinejurierung ab.

Bei diesem internen Jahreswettbewerb mit je zehn Bildern der insgesamt 18 Teilnehmer gab es ein Kopf an Kopf Rennen. Nach zwei Durchgängen mit zwei Wertungsläufen und anschließender Diskussionsrunde, in der Schwarz-weiß- und Farbbilder bewertet wurden, erreichten fünf Fotografen das Treppchen.

AdUnit urban-intext2

Es wurde zweimal der erste Platz, einmal der zweite- und zweimal der dritte Platz vergeben. Den ersten Platz teilten sich Bernd Kunze (Neckarelz) und Peter Mahel (Heidelberg). Der zweite Platz ging an Jutta Mutschler (Walldürn) und die beiden dritten Plätze teilten sich Bernhard Klesel (Hemsbach) und Walter Kaub (Buchen).

Damit aufgrund der Corona-Beschränkungen keine Langeweile aufkommt, trifft sich die Fotogruppe seit Beginn der Pandemie alle 14 Tage online zu gemeinsamen Bildbesprechungen und zu Workshops über Fotografie und Software. Zusätzlich entstand eine weitere, überregionale Onlinegruppe mit Teilnehmern von Aschaffenburg bis Villingen-Schwenningen, die sich ebenfalls zu den gleichen Zeiten trifft, um miteinander zu arbeiten. Nebenbei wurden an Beiträgen für die Homepage (www.bsw-fotogruppe-osterburken.com) unter der Rubrik Aktivitäten, ein Kochbuch in PDF-Format, mit dem Titel „Gutes aus Töpfen und Pfannen der Fotogruppe“ gearbeitet.

AdUnit urban-intext3

Der gemeinsame Familienabend mit den sonst üblichen Siegerehrungen fand auf Grund der Corona-Pandemie nicht statt. Nachdem die Inzidenzwerte nun sinken und die Zahl der Zweitgeimpften in der Fotogruppe steigt, sollen in Kürze wieder Präsenztreffen abhalten werden.

AdUnit urban-intext4