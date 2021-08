„GlasBlasSing” konzertieren in der Kulturkommode Osterburken

Osterburken. Nach langer Corona-Pause heißt es am Samstag, 18. September, wieder „Vorhang auf“ bei der Kulturkommode Osterburken. Und wenn es schon ein Kleinkunstfeuerwerk zu starten gilt, dann aber gleich richtig: Zusammen mit „GlasBlasSing“ zieht der Kulturverein erstmals für eine Veranstaltung in die Baulandhalle der Römerstadt um.

Das macht doppelt Sinn: Vielen Besuchern sind die vier Berliner Flaschenmusiker noch bestens in Erinnerung von ihrem restlos ausverkauften ersten Auftritt in Osterburken vor drei Jahren. Die größere Bühne wird der grandiosen Vielfalt an musikalischen Mitbringseln der Band voll gerecht. Ganz nebenbei können in der Baulandhalle natürlich auch die Hygienevorgaben der Coronaverordnung gut erfüllt werden.

Musik auf Flaschen

„GlasBlasSing“ kommen wieder: Nachdem ihr erster Auftritt in Osterburken in der Alten Schule restlos ausverkauft war, kann man das Ensemble jetzt am 18. September in der Baulandhalle erleben. © Yves Sucksdorff

Scherben bringen Glück, heißt es. Doch wer auf eine richtige Portion Glück aus ist, lässt die Flaschen ganz. Und macht damit Musik. Flaschenmusik. Dass selbst Trauermärsche heiter klingen, wenn man sie auf Flaschen spielt, haben „GlasBlasSing“ auch in der Vergangenheit schon empirisch belegt. Jetzt stellen sie sich mit „Happy Hour“ furchtlos und gänzlich den Sonnenseiten des Lebens.

In einer Zeit, in der die meisten darauf schauen, was ihnen fehlt und was sie stört, fragen sie: Was tut uns gut? Warum vergisst man das immer wieder? Kann man Glück haben und gleichzeitig glücklich sein? Happy und Lucky? Kann man zu glücklich sein und wie klingt das musikalisch? Kann man auf der Bühne wirklich ein Glücksrad über die Songreihenfolge entscheiden lassen? Ist eine bis zur Mitte gefüllte Bierflasche halb voll oder halb leer? (Antwort: Weder noch. Es ist ein Cis.) Seit fast 20 Jahren bieten David Möhring, Andreas Lubert, Frank Wegner und Jan Lubert ihre faszinierende Flaschenmusik, erweitert durch perfekten Satzgesang und äußerst unterhaltsame Performance.

Zwei Stunden akustische Wonnen

„Happy Hour“, das ist nicht nur eine, das sind knapp zwei Stunden akustische Wonnen, erzeugt auf allem, was der Flüssigkeitenaufbewahrungsfachhandel zu bieten hat. Glückspilse erklingen für Glückspilze. Dafür stehen „GlasBlasSing“, Europas führende Pfandwerker, wie immer mit ihrem sperrigen Namen.

Jetzt heißt es, das Glück beim Schopfe packen und dabei sein oder – Pech.