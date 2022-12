Gewinner der Glücksscheine gezogen

Osterburken. Bei der diesjährigen Weihnachtsaktion „Weihnachtliches Osterburken 2022“, einer Werbemaßnahme des Gewerbevereins Osterburken, hatte dieser wieder mehrere Tausend Glücksscheine in den Geschäften der Römerstadt ausgelegt. Zu gewinnen gab es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro, die von den Mitgliedsgeschäften des Gewerbevereins gespendet wurden.

Mit etwas Glück konnte jeder Besitzer eines Glücksscheines einen Preis gewinnen. Die erste Auslosung fand auf dem Osterburkener Weihnachtsmarkt im Beisein der beiden Vorsitzenden Gunter Hofmann und Erwin Knörzer-Ehrenfried statt. Glückskind Anton hatte die Gewinner gezogen.

Über einen Einkaufsgutschein von zehn Euro können sich freuen: S. Gramlich, Lisa Fritzler, Alica Brümmer, Rosemarie Waschek und Manuel Schestak (alle Osterburken), Nicole Reinhart ( Adelsheim) und Brigitte Müller (Ravenstein).

Über einen 25 Euro-Gutschein dürfen sich Christine Mauer, Gertrud Hofmann, Edith Fallmann und Waltraud Zeitz (alle Osterburken), sowie Elke Ipseitz und Janik Kaup (beide Adelsheim) freuen.

Waltrud Bruckbauer (Osterburken) gewann einen Gutschein über 50 Euro. Larissa Schneider (Osterburken) gewann einen Gutschein über 100 Euro und Ute Ruppert war die glückliche Gewinnerin eines Gutscheines über 200 Euro. Die beiden an der Ziehung anwesenden Vorsitzenden des Gewerbevereins freuten sich, dass so viele Glücksscheine in den Geschäften abgegeben wurden und beglückwünschten die stolzen Gewinner, die noch schriftlich benachrichtigt werden.