Geselliges Miteinander

Schlierstadt. Optimales Wanderwetter lockte am Sonntagnachmittag knapp 70 Personen zur Erkundung der Natur zu Fuß. Der Heimatverein Schlierstadt hatte zur Waldsofa-Wanderung eingeladen. Der Vorsitzende Albin Jelinek war erfreut über den großen Zuspruch: „Ich bin überwältigt über die rege Teilnahme und freue mich auf ein geselliges und informatives Miteinander“, begrüßte Jelinek am Dorfhäusle.

Von dort aus ging es am Mehrgenerationenspielplatz vorbei in Richtung Bofsheimer Weg, wo Tobias Münch Informationen zum neuen Ruhe- und Aussichtsplatz mit Flurkreuz, Waldsofa und geplanter Kinderwippe gab.

Philipp Sack informierte entlang der Strecke über Landwirtschaft und Ackerbau. Dabei ging er besonders auf den Raps- und Rübenanbau, aber auch auf Herausforderungen ein, die durch die Politik verursacht seien.

Nach einer kurzen Stärkung im Schatten gab Revierförster Dietmar Heid einige Informationen zum Waldbau. Mit Blick in den Wald zeigte der Förster einige Waldbilder auf, die von den Dürreperioden der letzten Jahre gezeichnet sind. Außerdem informierte er über Wiederaufforstung und Bestandspflege.

Viele Informationen

Einen kurzen Stopp legte die stattliche Wandergruppe dann nochmals am Denkmal von Pfarrer Stoll am Hemsbacher Weg ein. Dort steht das zweite Waldsofa, das der Heimatverein Schlierstadt zum 25-jährigen Bestehen dort platzierte. Ein weiteres drittes Waldsofa wurde zudem am Sportplatz angebracht.

Nach der rund zweieinhalb stündigen Wanderung endete der Wandernachmittag für die Teilnehmer bei kühlen Getränken, Kaffee, Kuchen und Bratwürsten an der Grillhütte in Schlierstadt.