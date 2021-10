Gesamtkosten liegen bei 1 934 000 Euro

„Der Punkt wurde aufs Gleis gesetzt“, meinte Bürgermeister Thomas Ludwig nach den erhaltenen Informationen und den Beratungen zum geplanten Umbau des Hochwasserrückhaltebeckens 26 in Sindolsheim.

Osterburken. Zum Sachverhalt sagte Ludwig, dass man seit der vertieften Sicherheitsprüfung des Jahres 2012, bei der mit den neuen DWD-Kostra 2010-Daten gerechnet wurde, ein Defizit beim besagten Rückhaltebecken ergab.

Das mit der Überprüfung beauftragte Ingenieurbüro Wald und Corbe entwickelte daraufhin verschiedene Varianten, durch welche diese festgestellten Defizite ausgeglichen werden können. Die Verbandsversammlung wurde in den letzten Jahren immer wieder über den Stand der Planungen informiert und fasste bereits 2015 und 2016 zwei Beschlüsse.

Einzelne Punkte geklärt

Bis Dezember 2020 konnte die Vorzugsvariante 1a zur Entwurfsplanung weiterentwickelt werden. Nach Klärung einzelner Punkte, die der Abstimmung mit der Gemeinde Rosenberg und einzelner Anlieger, könne nunmehr, so Bürgermeister Ludwig, die Genehmigungsplanung in der heutigen Sitzung präsentiert und beschlossen werden.

Die aktuellen Gesamtkosten der Aufstockung wurden mit 1 930 000 Euro angenommen. Die beiden Planer des Büros Wald und Corbe Dr. Gregor Kühn und Adrian Maas gingen in ihren Ausführungen auf die Historie des im Jahre 2000 erbauten Beckenbaus ein.

Durch die Fortschreibung der Hochwasserschutzkonzeption im Jahre 2009 wurden gesteigerte Anforderungen an das Becken und den Hochwasserschutz gestellt.

2014 erfolgte eine vertiefte Sicherheitsüberprüfung, wo die Ermittlung des Sanierungsbedarfs und eine Prüfung der Eingangsgrößen erfolgte und eine Erweiterung und Umbau zur Sicherstellung des Hochwasserschutzgrades festgestellt wurde.

Zwei Jahre später erfolgte die Vorstellung von fünf Varianten mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf Beckenvolumen, Steuerung und Kosten. Von 2017 bis 2021 erfolgte schließlich die Vorplanung bis Genehmigungsplanung der im Jahre 2016 beschlossenen Variante 1b. Sie bedeutet eine Beibehaltung der Regelabgabe zum Schutz der Unterlieger, eine Erhöhung der Stauziele, eine Steigerung des Beckenvolumens, eine Sanierung bedürftiger Beckenbestandteile und die Anpassungen am Becken zur langfristigen Sicherung des Hochwasserschutzes mit Reserve für den Lastfall „Klima“.

Sowohl Gregor Kühn als auch Adrian Maas gingen in ihren anschließenden Ausführungen auf die im Detail geplanten Maßnahmen ein. So ist die Vergrößerung des gewöhnlichen Rückhaltevolumens von derzeit 146 000 Kubikmeter auf mindestens 340 000 Kubikmeter vorgesehen. Dass bedeutet eine deutliche Vergrößerung des Retentionsvolumens. Die maximale Beckenabgabe von zehn Kubikmeter pro Sekunde soll weiterhin beibehalten werden.

Kläranlage nicht betroffen

Durch diese Anforderung ist eine Erhöhung der Dammkrone um 1,5 Meter notwendig. Die Staufläche wird sich im Hochwasserbemessungsfall 1 bis zur Altheimer Talmühle bewegen, wo zum Schutz des Privatgrundstücks Dammbalken und Sperrputz herzustellen sind. Wie Dr. Kühn ausführte, wird die Kläranlage Altheim einige Meter weiter nicht betroffen sein.

Verschiedene Maßnahmen

Adrian Maas stellte dem Gremium die Genehmigungsplanung vor, sowie die notwendigen Maßnahmen, die am Absperrdamm und an der Hochwasserentlastungsanlage entstehen. So ist unter anderem ein Neubau des Trogbauwerks, ein Unterstand für den Stauwerker und der Neubau eines seitlichen Dammes notwendig, wie auch ein Ersatzbau der Brücke, die Flusssicherung mit Steinschwelle und eine neue Überlaufschwelle.

Neue Maßnahmen am Auslassbauwerk sind ebenfalls vorgesehen wie an der Holzbrücke, die durch eine Stahlbetonbrücke ersetzt werden soll. Die Landstraße L 519 soll mit mobilen Dammbalken abgesichert werden. Um die Umbaumaßnahmen realisieren zu können, ist ein zusätzlicher Grunderwerb von 0,3 Hektar erforderlich. Die Baukosten betragen nunmehr 1 934 000 Euro, davon 127 230 Euro für die Erhöhung des Absperrdamms, zur Erhöhung der Hochwasserentlastungsanlage rund 440 405 Euro, Automatisierung von 112 050 Euro, Anpassungsmaßnahmen am Auslassbauwerk 161 805 Euro und Baunebenkosten von rund 351 000 Euro.

Über den möglichen Zeitplan für den weiteren Projektablauf sagte Dr. Kühn, dass bis Ende Frühjahr 2022 der Genehmigungsplan eingereicht werden soll. Zuvor ist noch ein Naturschutzfachliches Gutachten einzuholen.

Warten auf die Genehmigung

Die wasserrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt wird etwa vier bis sechs Monate dauern. Die Anmeldung der Maßnahme zur Förderung durch die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft beim Regierungspräsidium wird ebenfalls zeitnah erfolgen, so dass die Ausführungsplanung und Ausschreibung im dritten oder vierten Quartal 2022 erfolgt. Mit dem Beginn der Bauausführung soll im ersten Quartal 2023 begonnen werden. Die Dauer der Bauausführung beträgt rund zwölf bis 18 Monate.

In der anschließenden Aussprache sagte Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek, dass man dieses bedeutende Vorhaben den Bürgern des Ortsteils Sindolsheim vorstellen sollte, denn eine Transparenz der vorgesehenen Baumaßnahme und der Informationsfluss seien ihm dabei sehr wichtig.

Für Schadensfall gerüstet

Wie Thomas Ludwig vor der Abstimmung sagte, darf bei der Realisierung dieser hoch interessanten Maßnahme nicht „zu kurz“ gesprungen werden.

Sondern man trage der aktuellen Entwicklungen mit einem weiteren Fortschritt beim Hochwasserschutz Rechnung, in dem man bei der vorgesehenen Erweiterung die Qualitätsstandards erhöhe, um für einen einzutretenden Schadensfall gerüstet zu sein.

Die Verbandsversammlung nahm die Genehmigungsplanung zur Erweiterung des RÜB zustimmend zur Kenntnis und beschloss deren Einreichung zur Genehmigung sowie die Beantragung der Fachförderung. F