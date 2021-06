Gemüsebeet für Kinder

Schlierstadt. „An die Beete, fertig, los!“ hieß es am Montag für die Vorschüler und nächstjährigen Vorschüler des Kindergartens St. Joseph in Schlierstadt. Früh am Morgen kamen zwei Mitarbeiter unter der Patenschaft von Edeka Tischer aus Osterburken und bereiteten das Hochbeet für die Bepflanzung vor.

Mit viel Freude und Elan machten sich die „Mini- Gärtner“ ans Werk. Von der Edeka-Stiftung erhielt jedes Kind eine Gartenschürze und eine Gießkanne. Es wurden Kohlrabi, Gurken, Salat, Rote Beete und noch vieles mehr eingepflanzt. Danach wurden die Pflanzen kräftig gegossen und die Kinder erhielten wertvolle Tipps für die Pflege der Pflänzchen. Nun freuen sich alle auf eine reichhaltige Ernte in wenigen Wochen. Im nächsten Jahr werden die Mitarbeiter erneut kommen und das Hochbeet wieder gemeinsam mit den Kindern bepflanzen.