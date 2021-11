25 Jahre Sparkasse-Bauland-Stiftung - Fördermittel in Höhe von über 358 700 Euro für Projekte in den Baulandgemeinden Gemeinnützige Projekte in der Region gefördert

Die Sparkasse-Bauland-Stiftung feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Das Bild zeigt (von links): Bürgermeister Bernhardt (Adelsheim), die Geschäftsführerin der Sparkasse-Bauland-Stiftung, Direktorin Anja Herkert, Bürgermeister Ludwig (Seckach), Bürgermeister Galm (Osterburken), Sparkassendirektor Martin Graser, Bürgermeister Matousek (Rosenberg), Bürgermeister Czernin (Ahorn), Bürgermeister Killian (Ravenstein) und Ulrich Herrmann, Sparkassen-Marktbereichsleiter von Osterburken. © Sparkasse