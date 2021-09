Gelungene Aktion

Hemsbach. Zum Wochenende fand sich in den Briefkästen der Hemsbacher Familien mit Hemsbacher Jugendlichen ein Flyer mit einer Einladung des Bauwagen Hemsbach.

Die Organisatoren Jonas Gehrig und Philipp Bauer hatten Einladungen verteilt zum gemeinsamen Grillen und Kennenlernen. Neben zum Teil selbst vorbereiteten Grillvariationen wurde mit Tischtennis, Kicker und mehr ein gemütlicher, kurzweiliger Grillabend veranstaltet.

Die Jugendlichen, die aus dem Ortskern, aus den Baugebieten „Hohe Steige“ sowie „Am Eber“ gekommen waren, hatten sichtlich Spaß am Angebot des Hemsbacher Bauwagens und saßen noch länger in gemütlicher Runde zusammen. Die Generation der Bauwagengründer in Hemsbach wirbt in diesem Zusammenhang um weitere Mitglieder beziehungsweise interessierte Jugendliche aus Hemsbach.

Gutes Miteinander

Ortsvorsteher Christoph Groß zeigte sich sehr zufrieden mit dieser Aktion und betonte das gute Miteinander mit dem Bauwagenteam, Jugendlichen und Ortschaftsverwaltung. Sein Dank galt den Organisatoren und den Mitgliedern des Bauwagens. Man unterstütze den Bauwagen und sei froh über eine solche aktive Jugend. Ein gelungenes Treffen, das jetzt regelmäßig weitergeführt werden soll.

