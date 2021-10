Gedenken an Unfallopfer

Osterburken. Immer wieder ereignen sich schwere Verkehrsunfälle, bei denen Menschen schwerstverletzt oder getötet werden. So haben auf den Straßen des Neckar-Odenwald-Kreises 2020 zwölf Menschen und in diesem Jahr drei Menschen ihr Leben verloren. Familienangehörige sowie Freunde und Bekannte mussten durch den Verlust eines geliebten Menschen viel persönliches Leid erfahren. Aber auch bei den Helfern verursachen derartige Ereignisse bleibende Erinnerungen und bedeuten eine schwere Belastung. Allzu deutlich wird dabei bewusst, wie schnell jeder auch selbst zum Opfer oder Verursacher eines solchen Unfalls werden kann. Hierzu findet am Freitag, 12. November, um um 18 Uhr in der Katholischen Kirche in Osterburken, ein ökumenischer Gottesdienst statt, bei dem die Menschen, die auf den Straßen des Landkreises ihr Leben verloren, gedacht wird. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Bernhard Metz, Polizeiseelsorger Gregor Bergdolt und Dekan Rüdiger Krauth, in Zusammenarbeit mit der Präventionsaußenstelle Mosbach.

