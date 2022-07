Garanten für den Schutz der Bürger

Osterburken. 25 Feuerwehrfrauen und 141 Feuerwehrmänner haben unter der Verantwortung von Kreisbrandmeister (KBM) Jörg Kirschenlohr und dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Bernd Häring unter der Oberaufsicht des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreis das Feuerwehrleistungsabzeichen des Landes Baden-Württemberg erfolgreich abgelegt.

Davon hatten 19 Teilnehmer übrigens das Abzeichen bereits einmal erworben und 41 zwei Durchgänge gelaufen oder abgelegt. Insgesamt 18 Schiedsrichter sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Pandemiebedingt fand die letzte Abnahme 2019 statt.

Die Prüfungen begannen früh morgens. Mittags begrüßten KBM Kirschenlohr und der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Osterburken, Martin Brümmer, die Teilnehmer. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Übergabe der ersten Abzeichen. Nach Abschluss der Prüfung begrüßte Jörg Kirschenlohr alle Teilnehmer und Gäste, darunter Bürgermeister Jürgen Galm aus Osterburken und zahlreiche seiner Kollegen. Sein Gruß galt ferner dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes des Neckar-Odenwald - Kreises, Andreas Hollerbach, sowie dem Schiedsrichterobmann Markus Stang und seinem Stellvertreter Arno Noe, sowie den Schiedsrichtern und den zahlreichen Helfern.

Aufwendiges Engagement P

Der Erste Landesbeamte (ELB) des Neckar-Odenwald-Kreise, Dr. Björn-Christian Kleih, lobte die Feuerwehren als Garant des Schutzes der Bürger. Er dankte den Frauen und Männern für ihr aufwendiges Engagement im Einsatz für die Menschen im Land. Sie alle hätten ihr Ziel erreicht und damit ihre große Professionalität unter Beweis gestellt. Jürgen Galm zeigte sich über den großen Kreis der Teilnehmer erfreut. Über 160 erfolgreiche Feuerwehrler seien eine beeindruckende Zahl. Die Kommunen seien auf Menschen wie sie angewiesen. Er wisse, dass gehe nicht von allein. Die Kommandanten könnten zurecht auf ihre Leute stolz sein. Die Corona-Pandemie habe erfreulich wenig Spuren hinterlassen. Sein Dank im Namen der Bürgermeisterkollegen galt auch der heimischen Feuerwehr.

Es folgte die Weiterbestellung der Schiedsrichter durch den ELB Dr. Kleih und den KBM Kirschenlohr. Martin Schmidt von der Feuerwehr Seckach wurde mit coronabedingter Verzögerung bestellt. Es folgte die zweite Übergabe der Abzeichen.

Das Abzeichen in Gold erwarb Buchen. Insgesamt 22 Abzeichen in Bronze schafften: Billigheim 1 und 2, Buchen 1 und 2, Limbach 1 und 2, Mosbach-Stadt/Reichenbuch 1, Mudau, Neckarelz-Diedesheim 1 und 2, Neckartal (Binau, Haßmersheim, Neckargerach, Schefflenz), Obrigheim 1 und 2, Osterburken 1 und 2, Ravenstein 1 und 2, Unterkreis Waibstadt 1 und 2, Walldürn 1, 2 und 3. Die Übergabe erfolgte unter großem Beifall der Gäste stellvertretend an die Gruppenführer der erfolgreichen Gruppen.