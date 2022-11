Galm offiziell als Bürgermeister verpflichtet

Osterburken. Der stellvertretende Bürgermeister Martin Brümmer leitete die Sitzung, in der der am 5. Dezember 2021 mit rund 60 Prozent der abgegebenen Stimmen zum zweiten Mal deutlich wiedergewählte Rathauschef seinen Amtseid öffentlich ableistete. Das umfassende, dennoch kurzweilige und vielseitige Programm aus Grußworten und Musikbeiträgen zeigte die Wertschätzung für den nun auch offiziell in seine dritte Amtszeit startenden Galm und verlieh gleichzeitig einen dem Anlass entsprechenden würdigen Rahmen. Erfreut zeigten sich durchweg alle Grußwortredner über die Kontinuität im Osterburkener Rathaus in diesen unruhigen Zeiten. Ein ausführlicher Bericht folgt. en

