Für Gefahren im Netz sensibilisiert

Osterburken. Homeschooling und innovative digitale Unterrichtskonzepte haben während der Coronapandemie dazu geführt, dass die Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen stark zugenommen hat.

Die eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten und die Lockdowns verstärkten ebenso den Medienkonsum. Neben dem Kompetenzzuwachs im Umgang mit den neuen Medien, traten jedoch auch immer mehr die Schattenseiten des Medienkonsums in den Vordergrund. Der Umgang mit persönlichen Daten, Rechte am eigenen Bild, Privatsphäre im Netz, Cyber-Mobbing und Sexting sind nur einige Aspekte des digitalen Lebens, die große Gefahren mit sich bringen können.

Aus diesem Grund gab es für die Schüler der Lerngruppen 9 an der Schule am Limes, Gemeinschaftsschule Osterburken eine Präventionsveranstaltung zu den Gefahren im Internet. Kriminaloberkommissarin Pamela Friedel, die die Präventionsaußenstelle in Mosbach leitet, klärte die Schüler darüber auf, welche Folgen ein unbedachter Umgang mit den eigenen Daten und Bildern haben kann. Darüber hinaus wurden auch die Themen Passworteinrichtung und -schutz, Cybermobbing, Sexting und Urheberrecht angesprochen und Pamela Friedel verdeutlichte den Schülern, welche emotionale Folgen bestimmte Handlungen bei den betroffenen Personen haben können. Auch die strafrechtlichen Konsequenzen wies sie auf und verdeutlichte, dass auch scheinbar „harmloses“ Weiterschicken von Bildern oder Ähnliches eine Straftat darstellen und zu einer Anzeige führen.

Mit ihrer freundlichen aber direkten Art gelang es Pamela Friedel gut, die Schüler auf ihrem aktuellen Wissensstand abzuholen und sie für die Gefahren im Internet und dem Agieren in Social Media Kanälen zu sensibilisieren.