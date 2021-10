Führung eines Trupps erlernt

Neckar-Odenwald-Kreis/Osterburken. 16 Feuerwehrmitglieder aus den Wehren Adelsheim, Aglasterhausen, Eltztal, Limbach, Osterburken, Ravenstein und Walldürn schlossen am Samstag im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken ihren 36 Stunden umfassenden Lehrgang zum Truppführer erfolgreich ab.

Ziel des Lehrgangs ist die Befähigung zum Führen eines Trupps nach Auftrag, innerhalb der taktischen Einheit Gruppe oder Staffel. Der Lehrstoff umfasste die Themen Rechtsgrundlagen, Fahrzeugkunde, der Löscheinsatz in der Gruppe und Staffel, die technische Hilfeleistung, Gefahren an der Einsatzstelle und ABC-Gefahrstoffe. Der Lehrgang endete mit einer praktischen und theoretischen Prüfung. Zur Übergabe der Lehrgangsurkunden begrüßte Lehrgangsleiter Frank Höckmann neben den Teilnehmern auch den stellvertretenden Kreisbrandmeister a.D. und Fachberater Feuerwehr im Neckar-Odenwald-Kreis Erich Wägele.

Wie Höckmann betonte, haben alle Teilnehmer den anspruchsvollen und sehr wichtigen Lehrgang bestanden. Er bedankte sich sowohl bei den Mitausbildern Björn Kämmerer, Julian Morlock, (Osterburken), Holger Schwab (Sennfeld), sowie den Helfern Philipp Albrecht (Oberwittstadt), Alexander Ross (Eltztal), Lucas Heilmann, Dominik Nultsch (Osterburken) für ihre Unterstützung.

Ein Dank ging an die Stadt Osterburken, die Firmen und Privatleuten, die ihre Fahrzeuge und Objekte zu praktischen Übungen zur Verfügung stellten und damit die neuen Truppführer bei der Ausbildung unterstützen. Erich Wägele ging auf die Wichtigkeit dieses Lehrgangs in der Feuerwehrarbeit ein und betonte, dass Weiterbildung wichtig sei. In den letzten Jahren, so Wägele, seien viele Lehrgänge dieser Art Pandemie-bedingt ausgefallen. Deshalb freue er sich umso mehr, dass in diesem Jahr wieder Truppführerlehrgänge stattfinden. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass das Niveau bei der Ausbildung immer höher gesetzt werde. Deshalb sei es umso erfreulicher, dass sich 16 Feuerwehrmitglieder dieser besonderen Herausforderung stellten und den Lehrgang in Angriff nahmen.

Die Lehrgangsurkunden überreichte Erich Wägele zusammen mit Ausbildungsleiter Frank Höckmann an die erfolgreichen Teilnehmer Thomas Münster, Fabian Keller (alle Walldürn), Stephan Paff, Lennart Neuhoff (alle Elztal), Alexander Schoch (Aglasterhausen), Rouven Christ (Limbach), Erik Müller, David Stock, Simon Hornung (alle Ravenstein), Nico Bauer, Stefan Mahler, Jonathan Böke (alle Adelsheim), Nico Seewald, Daniel Süssenbach, Alexander Gräf und Dominik Keller (alle Osterburken).