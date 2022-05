„Freudiges Ereignis für alle Bofsheimer“

Bofsheim/Osterburken. Strahlendes Frühlingswetter bot den optimalen Rahmen für den Festgottesdienst zur Einweihung des alten- und behindertengerechten Aufgangs zur Evangelischen Kirche in Bofsheim. Dutzende Menschen füllten die Kirche bis fast auf den letzten Platz. Im Anschluss gab es ein kleines Fest vor dem Kircheneingang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Leben heißt sich regen, heißt wandeln“, so Pfarrer Thomas Schnücker in seiner Predigt, die die Beständigkeit des Wandels zum Thema hatte. „Es ist eine Zeit der Veränderungen und der neuen Wege in der Gemeinde.“ Gleich drei Wege waren Gegenstand des Gottesdienstes. Der Posaunenchor Adelsheim-Rosenberg und der Evangelische Kirchenchor Osterburken und Bofsheim umrahmten die Veranstaltung musikalisch.

Zunächst taufte Thomas Schnücker im ersten Taufgottesdienst, der seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Präsenz möglich war, Nora Eberwein, die sich, so Schnücker, auf ihren Weg in der Gemeinde aufmacht. Dann eröffnete er den Aufweg zur Kirche, der im März nach langen und gemeinsamen engagierten Arbeiten abgeschlossen wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Noch 2018 hatte man hier 23 schwere Kirchenstufen zu bewältigen. Zwar solle der Weg zu Gott nicht zu leicht fallen, da der Glaube Anstrengung bedürfe, so Schnücker. Jedoch sei dies eine tragisch-komische Situation, wenn sich Menschen Gott nähern wollten, aber dies für alte und behinderte Menschen beziehungsweise für Familien mit Kindern kaum möglich sei. Das Fehlen sanitärer Einrichtung habe sein Übriges getan.

2016 rutschten Treppenteile ab. Daher sei das Projekt „Kirche für alle, unsere Kirche wird barrierefrei“ ins Leben gerufen worden. Ein Platz sollte geschaffen werden, um Gemeinschaft zu erleben, Gottesdienste zu feiern und zu musizieren. Das Ergebnis sei „besser als ich es mir je erträumt hätte“, so Schnücker. Die Mischung aus einer Treppe mit Geländer und geschlängeltem Aufweg von 60 Meter Länge sei die Lösung. Steine entlang der Wege dienten als Wegzäumung. Eine ökologische Bepflanzung des Hanges mit rund 1150 Sträuchern, Blumen und Bäumen runde das Projekt ab.

Das „Leader“-Förderprogramm, eine Idee des Ortsvorstehers von Bofsheim, Werner Geiger, brachte 2019 dazu den finanziellen Durchbruch. Diese staatlich finanzierte EU-Förderung zur Raumentwicklung unter demografischem Gesichtspunkt ermöglichte letztlich neben anderen Partnern die Finanzierung. Es reichte für sogar für eine E-Bike-Ladestation nebst Solaranlage. „Leader“ trug 150 000 Euro der 260 000 Euro Gesamtkosten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Abschluss des Gottesdienstes galt drei scheidenden Kirchengemeinderätinnen. Heidemarie Griebaum erhielt für ihren mehr als 32-jährige Arbeit in den verschiedenen Positionen des Kirchengemeinderats die goldene Ehrennadel der Evangelischen Landeskirche Baden. Auch Brigitte Keller und Iris Meyer erhielten für ihre mehr als 20 Jahre engagierten Dienst in dem Gremium große Anerkennung und den Dank der Gemeinde. Schnücker überreichte den Frauen Urkunden und Kettchen, dazu eine Fotodokumentation und den Abschlussbericht über die Bauarbeiten und entließ sie aus ihren Verpflichtungen. Er ehrte auch Projektinitiatorin Helga Märker, die 2019 zur Wahl nicht wieder angetreten war.

Die Frauen mussten immer wieder Kritik, gerade in Zusammenhang mit den Großprojekten, aushalten. Dabei hatten sie stets den Mut, neues zu probieren und sich auch zu korrigieren. „Wir werden euch vermissen!“, so Schnücker abschließend.

Schuldekan Martin Schwarz überbrachte in Vertretung von Dekan Rüdiger Krauth den Gruß des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg. Er unterstrich die Bedeutung von Kirchen für die Gemeinden. Kirchen als das steingewordene kulturelle Gedächtnis des Ortes seien ein Symbol für die Heimat als Wurzeln der Menschen. Diese Wurzeln geben einen Kompass. Er verwies auf den Verfassungsrechtler Ernst Ludwig Böckenförde, nach dem der freiheitliche Rechtsstaat von Voraussetzungen lebe, die er nicht selbst garantieren könne. Die Gesellschaft brauche mehr als nur das Papier, sie lebe von ihren Wurzeln und brauche Wege. Der Glaube sei ein Weg, das Geld daher gut angelegt, so Schwarz.

Werner Geiger nannte die Eröffnung ein „freudiges Ereignis für alle Bofsheimer“. Er dankte der Leader-Geschäftsstelle und allen Beteiligten für ihre Unterstützung. Dies sei eine Bereicherung für den gesamten Ort und eine Aufwertung des Kirchplatzes für einen attraktiven, lebendigen und erlebbaren alten Ortskern. Die Barrierefreiheit reflektiere ein wichtiges Bestreben der heutigen Gesellschaft. Der nun folgende Ausbau des Kirchwegs werde den Bereich sogar noch weiter aufwerten.

„Fast Unmögliches wurde möglich gemacht“, so der Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm, der im Namen der Stadt gratulierte. Drei Sitzbänke zum Verweilen werden als Beitrag der Stadt hinzukommen. Jetzt gelte es, gemeinsam den Kirchenweg noch auszubauen. Dazu stehe der positive Förderbescheid noch aus. Nunmehr sei der Bereich noch mehr ein Treffpunkt. Er verwies auch auf die neue E-Bike-Ladestation, die den Ort touristisch attraktiver mache.

Architekt Egon Bermayer freute sich trotz der Schwierigkeiten durch den Höhenunterschied über den Erfolg des Projekts. Das Ziel, einen Weg zu erschaffen, der eine geistige Vorbereitung auf den Kirchenbesuch ermögliche, sei erreicht worden.

Viele helfende Hände

Thomas Schnücker dankte Werner Geiger für die Idee mit dem Leader-Förderprogramm. Jeder Bereich des von der Firma Falkenstein gebauten Areals sei von einer bestimmten Gruppe von Gemeindemitgliedern nach einem Bepflanzungskonzept der Gärtnerei Heckmann aus Widdern bepflanzt worden. Dieser habe auch ökologischen Gesichtspunkten Rechnung getragen. Selbst Kindergartenkinder haben eifrig mitbegrünt. Gelder der Gemeinde und zahlreiche Firmen-, Vereins- beziehungsweise Privatspenden haben diesen Tag erst möglich gemacht, zumal für eine Leader-Förderung viel Eigenleistung nötig sei. Die Spenden haben den Anteil der Kirchengemeinde erheblich reduziert, so Schnücker. cg