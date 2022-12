Franz Heß seit 70 Jahren Mitglied der Kolpingsfamilie

Osterburken. Am Kolpinggedenktag versammelten sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie Osterburken in der Pfarrkirche „St. Kilian“ zum Gottesdienst. Pfarrer Thomas Kuhn erinnerte in seiner Predigt an die Gründung der Kolpingsfamilie Osterburken vor 100 Jahren. 1922, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, den unsicheren politischen Verhältnissen und den großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wurde in Osterburken von Jugendlichen der katholische Jungmännerverein gegründet. In schwieriger Zeit wollte man die christlichen Ideale und den Zusammenhalt fördern.

Der junge Verein wurde im dritten Reich allerdings verboten und man konnte sich nur im Geheimen treffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sammelte man sich wieder, dann unter dem Dach des Kolpingwerkes. Heute blickt man auf ein 100-jähriges Bestehen zurück. In all den Jahren hat sich die Kolpingsfamilie Osterburken tatkräftig ins Gemeindeleben eingebracht und viele soziale Projekte unterstützt. Dafür dankte Pfarrer Kuhn den Mitgliedern. Im Gottesdienst gedachte man den verstorbenen Mitgliedern wie auch Adolf Kolping. Für die in den letzten Jahren Verstorbenen wurde jeweils eine Kerze entzündet.

Bei der anschließenden Zusammenkunft im Sportheim begrüßte Kolpingbruder Rainer Gehrig die Mitglieder, ganz besonders Pfarrer Thomas Kuhn und Kaplan Clint Mathew. Nach dem gemeinsamen Mittagessen verglich Pfarrer Kuhn in seinem geistlichen Impuls Adolf Kolping mit dem Licht einer Kerze. Kolping war ein leuchtender Mensch der Hoffnung, Wärme und Licht gebracht und so in die Gesellschaft hineingewirkt hat. So wie sich eine Kerze durch ihre Wärme und ihr Licht verzehrt, hat sich auch Adolf Kolping ganz für seine Sache verzehrt. Jeder könne ein Licht für seine Mitmenschen sein und Zeichen setzen, letztlich zum eigenen Heil.

Nach dem gemeinsam gesungenen Adventslied „Wachet auf“ schloss sich die Mitgliederhauptversammlung, die Corona-bedingt die vergangenen beiden Jahre nicht stattfand, an. Im Mittelpunkt stand die Ehrung der langjährigen Mitglieder Inge Gehrig für 40 Jahre und Franz Heß für 70 Jahre. Jürgen Walzenbach überreichte an Kolpingbruder Franz Heß die Ehrenurkunde und dankte ihm für seine langjährige Treue und für seinen Einsatz für die Kolpingsfamilie Osterburken.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Klaus Rüdinger auf die Aktivitäten der vergangenen Jahre ein, die eingeschränkt waren. Die monatlichen Zusammenkünfte wurden nicht durchgeführt, dafür trafen sich die Mitglieder zu Maiandachten, Wanderungen und zu Rosenkranzandachten. Die Kolpingsfamilie Osterburken hat zur Zeit 49 Mitglieder.

Kassenwart Bernhard Funk gab der Versammlung einen Einblick in die Kassengeschäfte und berichtete von einem soliden Kassenbestand. Die Kassenprüfer Alois Doth und Alois Kern bescheinigten Bernhard Funk eine einwandfreie Kassenführung. Alois Kern beantragte die Entlastung des Vorstands, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Bei den Wahlen wurde Pfarrer Thomas Kuhn einstimmig zum Präses der Kolpingsfamilie Osterburken gewählt. Ebenso wurden Schriftführer Klaus Rüdinger, Kassenverwalter Bernhard Funk sowie das gesamte Vorstandsteam in ihren Ämtern der Kolpingfamilie bestätigt.