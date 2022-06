Fohlenschau wirft Schatten voraus

Bofsheim. Der Pferdezuchtverein Odenwald-Bauland veranstaltet am Samstag, 9. Juli, in Kooperation mit dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg seine traditionelle Fohlenschau.

Auf dem Gelände des Fohlenhofs Wörner in Bofsheim werden rund 25 Warmblut- und Ponyfohlen erwartet. Sie präsentieren sich an der Seite ihrer Mütter und werden von einer fachkundigen Jury unter die Lupe genommen.

Nachdem die Fohlenschau in den vergangenen beiden Jahren mit reduziertem Programm und wenig Publikum stattfand, kann der Pferdezuchtverein Odenwald-Bauland in diesem Jahr wieder „in die Vollen“ gehen. Der Pferdenachwuchs des Jahrganges 2022 wird hinsichtlich seiner Qualität bewertet. Die Jury schaut dabei nach korrekten Gliedmaßen, nach harmonischen Proportionen oder nach elastischen Bewegungsabläufen.

Die besten Fohlen werden mit der Goldplakette prämiert beziehungsweise als Siegerfohlen ausgezeichnet.

Weiterhin werden die Fohlen im Anschluss an die Bonitierung mit einem Transponder im Hals gekennzeichnet, der mit einem Scanner ausgelesen werden kann. In Verbindung mit dem Pferdepass, der im Nachgang der Schau ausgestellt wird, ist das Fohlen dann unverwechselbar. Einige Fohlen stehen zum Verkauf und wechseln noch vor Ort ihre Besitzer.

Die Fohlenschau in Bofsheim gilt unter „Insidern“ als Geheimtipp, so begann schon so manche erfolgreiche Karriere in Zucht und Sport in Bofsheim.

Auch für den Vermarktungsleiter des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg dienen die Fohlenschauen im Land als Sichtungstermine für die Auktionen des Zuchtverbandes, die traditionell im August und September in Riedlingen oder Fronhofen stattfinden.