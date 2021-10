Förderverein BBO erhält eine Spende

Osterburken. Über eine Spende in Höhe von 500 Euro durfte sich der Förderverein BBO (Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung Osterburken) am vergangenen Freitag freuen. Der Vorsitzende des Fördervereins, Bürgermeister Jürgen Galm, und die Geschäftsführerin Svenja Schmitt nahmen die Zuwendung aus den Händen von Alexander Fadeev entgegen. Wie angekündigt, spendete der KFZ-Meister die Hälfte, der von ihm aufgerundeten Einnahmen aus den Eröffnungsfeierlichkeiten seines neuen Betriebes im Regionalen Industriepark. Die zweite Hälfte erfüllt ebenfalls einen guten Zweck und gehe an eine Kindereinrichtung, so Alexander Fadeev, der sich seinerseits freute, zwei tolle Projekte in der Region unterstützen zu können.

Vorsitzender Jürgen Galm dankte für die großzügige Geste. Sie unterstütze die Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung Osterburken sowie die Arbeit und Aktivitäten des Vereins, wie zum Beispiel die alljährliche BBO-Freizeit. Der Förderverein sei umso mehr auf solche Spenden angewiesen, als die Mitgliederzahl in den letzten Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen ist. Gleichwohl seien neue Mitglieder im Kreise des Vereins und seiner ehrenamtlichen Tätigen erwünscht und willkommen.