Firmenspektrum präsentiert

Osterburken. Weniger Aussteller und Besucher als vor Corona, jedoch mehr als erwartet feierten auf der 27. „Fakuma“, dass man sich wieder sehen und treffen darf. Die Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung fand vom 12. bis 16. Oktober in Friedrichshafen statt. Der Fokus lag ganz zeitgemäß auf den Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Recycling.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben Ausstellern, die Thermoformen, Spritzgießen, Extrusionstechnik und 3D-Printing demonstrierten, war auch A.B.S. Silo- und Förderanlagen ein wichtiger Akteur auf der Messe.

Die A.B.S. aus Osterburken zählt zu den Spezialisten bei der Herstellung von flexiblen Silos aus hochfesten High-Tech-Geweben, Siloanlagen, Containern und Austragshilfen für alle Schütt- und Stückgüter. So können Kunststoffe schnell, effizient und sicher bei optimalem Preis-/Leistungsverhältnis gelagert werden. Konstruktion und Ausstattung bezüglich Auslaufdurchmesser, Konusschräge und Geometrie passt die A.B.S. genau dem speziellen Kunststofflagerprodukt an und plant auch komplexe Anlagen für die Industrie.

Einer der Geschäftsführer der A.B.S., Matthias Petzl, freut sich, dass seine Erwartungen an den Neustart der „Fakuma“ übertroffen wurden. Dass nach zwei Jahren Pandemie Vorsicht herrscht bei Ausstellern und Fachbesuchern, sei nur natürlich. Dennoch trauten sich mehr Teilnehmer als erwartet in die Messehallen am Bodensee. Insgesamt 1470 Aussteller aus 39 Ländern zeigten auf 85 000 Quadratmetern ihre Neuheiten und bewährten Produkte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2