Feuerwehr stolz auf die Jugend

Schlierstadt. Fast vollzählig war die Feuerwehrmannschaft der Abteilung Schlierstadt bei der Jahreshauptversammlung für 2022 im Feuerwehrhaus. Schriftführer Nico Schreier hielt einen Rückblick auf das Jahr 2021.

16 Einsätze im vergangenen Jahr

Abteilungskommandant Jens Schmidt zog Bilanz über das Einsatz- und Übungsjahr 2022. Die Feuerwehr Schlierstadt zählte 23 aktive Mitglieder und sieben Mitglieder in der Alterswehr. Im zurückliegenden Berichtszeitraum wurde die Abteilungswehr zu 16 Einsätzen gerufen.

Davon waren acht Brandeinsätze, wovon sechs Einsätze am Ganztagsgymnasium aufgrund der Brandmeldeanlage ausgelöst wurden, drei technische Hilfe-Leistungen und fünf sonstige Einsätze. Über das vergangene Jahr hinweg wurden außerdem insgesamt zwölf praktische und eine theoretische Übung abgehalten.

Erfreuliches wusste Jugendwart Kevin Putz zu berichten. In Zusammenarbeit mit Bofsheim und Hemsbach zähle man aktuell in der Kidsfeuerwehr 23 Kinder und in der Jugendfeuerwehr 15 Jugendliche. Über diese starke Nachwuchsarbeit könne man sich nicht nur freuen, sondern auch ganz besonders stolz darauf sein. Immer wieder biete man tolle Aktionen, um die Begeisterung für die Feuerwehr bei den Jugendlichen hoch zu halten.

Bedeutung der Feuerwehr betont

Ebenso positiv stelle sich der Kassenbestand der Kameradschaftskasse dar, berichtete Kassenwart Jörg Schmidt. Kassenprüfer Rico Schreiber bescheinigte dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung und schlug die Entlastung vor. Diese wurde von Ortsvorsteher Jürgen Breitinger einstimmig vorgenommen.

Breitinger betonte die Bedeutung der Feuerwehr für den Stadtteil Schlierstadt nicht nur im Ernstfall, sondern auch kulturell und in Sachen Jugendbeteiligung.

Martin Ehrling ausgezeichnet

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen wurde der stellvertretende Kommandant Martin Ehrling für 25-jährigen Feuerwehrdienst mit dem bronzenen Spritzenmann ausgezeichnet.

Dass die Jugendarbeit Früchte trägt, aber auch, dass immer wieder Quereinsteiger den Weg zur Feuerwehr Schlierstadt finden zeigte sich bei der Neuaufnahme von Leonie Niegel, Julien Niegel und Sascha Müller in die Feuerwehrgemeinschaft. Mit Leonie Niegel stoße erstmals eine Feuerwehrkameradin zur aktiven Feuerwehrmannschaft in Schlierstadt, was als sehr positiv begrüßt wurde.

Mit Orsdurchfahrt beschäftigen

In seinem Grußwort bescheinigte Bürgermeister Jürgen Galm eine vorbildliche Zusammenarbeit über Ortsgrenzen hinweg. Zum Bedarf einer Unterstellmöglichkeit für den neuen Mannschaftstransportwagen, sagte das Stadtoberhaupt eine baldige Planung für eine Feuerwehrgarage zu.

Ebenso wies er darauf hin, dass man sich seitens der Feuerwehr mit dem Beginn der Sanierung der Ortsdurchfahrt beschäftigen müsse. Hier wird es weitere Informationen durch die Stadtverwaltung geben, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten.

Stadtkommandant Peter Schmitt dankte für die verlässliche Bereitschaft der Abteilung Schlierstadt.