Feuerwehr Osterburken: 18 Teilnehmer zu Maschinisten ausgebildet

Osterburken. Den Maschinistenlehrgang für Löschfahrzeuge, welcher vom 3. bis 22. Mai unter Coronabedingungen statt fand, schlossen 18 Teilnehmer erfolgreich ab. Sie kamen aus den Feuerwehren Hardheim, Elztal, Limbach, Walldürn, Ravenstein, Billigheim, Rosenberg und Osterburken.

AdUnit urban-intext1

Trotz einer Teilnehmerzahl von nur neun Personen pro Gruppe erwies sich der Schulungsraum des Feuerwehrhaus Osterburken als viel zu klein, um den nötigen Sicherheitsabstand einhalten zu können. So wurden in die Räumlichkeiten des Römermuseum und die Fahrzeughalle der Feuerwehr Osterburken ausgewichen. Ebenso waren die praktischen Übungen an verschiedenen Plätzen, was eine enorme Belastung für die Ausbilder darstellte.

18 Feuerwehrleute wurden in Osterburken zu Maschinisten ausgebildet. © Feuerwehr Osterburken

Das Ausbilderteam bestehend aus Alexander Essig, Klaus Stang, Thomas Stark, Christian Albrecht vermittelten das nötige Wissen in etlichen theoretischen und praktischen Übungsstunden. Bei dem Lehrgang ist nicht nur viel Fachwissen gefragt, ebenso wird das Bewusstsein als Maschinist, Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für Fahrzeug und Beladung zu übernehmen, gefestigt. So wurden die Teilnehmer auch mit den Worten, dass nur stetiges Üben den Wissensstand erhält und jeder dies in seiner Wehr auch machen soll, aus dem Lehrgang entlassen.