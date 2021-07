Ferienfreizeit unterstützt

Osterburken. Die katholische junge Gemeinde Osterburken bietet in diesem Jahr eine fünftägige Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 14 Jahren an. Unterstützt wird diese Aktion von der Sparkasse Neckartal-Odenwald mit einer Spende in Höhe von 300 Euro.

„Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind bereits im vergangenen und in diesem Jahr zahlreiche Aktionen und Angebote für Kinder ausgefallen. Zusätzlich bringen stattfindende Veranstaltungen besondere Herausforderungen mit sich, da entsprechende Hygienemaßnahmen getroffen werden müssen. Daher leisten wir hier gerne unseren Beitrag“, so der Marktbereichsleiter der Sparkasse, Ulrich Herrmann.

Dieser übergab dieser Tage den symbolischen Spendenscheck in der Sparkassenhauptstelle in Osterburken. Sarah und Miriam Ehrenfried sowie Aaron Brümmer von der KJG nahmen den Scheck freudig entgegen und bedankten sich für die großzügige Unterstützung.