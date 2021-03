Osterburken. Ferdinand Specht feiert an diesem Mittwoch in der Seniorenresidenz Osterburken seinen 100. Geburtstag. Geboren wurde der Jubilar am 31. März 1921 in der „Rattenfängerstadt“ Hameln in Westfalen. Nach dem Schulbesuch absolvierte er ein Maschinenbaustudium, welches er als Dipl. Ingenieur mit der Fachrichtung Bergbau abschloss.

Wie er den FN erzählte, wurde er mit 18 Jahren aus dem Hörsaal abgeholt und zum Kriegsdienst eingezogen. So war er die ersten 14 Tage in Frankreich im Einsatz, wurde später nach Ostpreußen und nach Russland versetzt. Im Jahr 1944 kehrte er wieder in seine Heimat zurück.

Ferdinand Specht wird an diesem Mittwoch 100 Jahre alt. © Helmut Frodl

Drei Jahre später heiratete er seine Frau Anneliese. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Weitere Stationen seines langen Arbeitslebens war der Kalibergbau in Niedersachsen, bei den Rheinischen Kalksteinwerken und später bei der Firma Mannesmann in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, wo er bis zu seiner Rente als Werksleiter arbeitete.

Später zog es ihn zu seinen beiden Söhnen, die beide in Buchen wohnen und auch dort arbeiten. Der Jubilar selbst bezog am Anfang November eine Wohnung in der betreuten Seniorenwohnanlage in Osterburken.

Ferdinand Specht freut sich auf sein besonderes Geburtstagsfest. Er wird, wie er erzählt, an diesem Tag von seinem Sohn abgeholt. Die Feier findet dann Corona-konform im engsten Familienkreis in Buchen statt. Neben seiner Familie mit zwei erwachsenen Enkeln, Freunden und Bekannten gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten zu diesem Ehrentag. F