Osterburken. Fast ist es schon Tradition, dass am Misereor-Sonntag vom Gemeindeteam der katholischen Kirchengemeinde in Osterburken und der Weltgruppe selbst gekochte Suppen im Kiliani-Saal oder im Bernhardusheim angeboten werden. Dort setzt man sich nach der Heiligen Messe zusammen und genießt bei einem Plausch eine einfache Mahlzeit. Außerdem tut jeder durch eine Spende an Misereor noch etwas Gutes.

AdUnit urban-intext1

Aber schon im vergangenen Jahr musste das vorbereitete Fastenessen wegen eines kleinen Virus abgesagt werden, das die Bevölkerung und so viele sozialen Kontakte unmöglich macht. In diesem Jahr versucht man nun die Tradition des Fastenessen dadurch in Erinnerung zu halten, dass im Internet – auf der Homepage der Weltgruppe und der Seelsorgeeinheit – Suppenrezepte angeboten werden, die zu Hause nachgekocht werden können. Wer dann noch den Button für die digitale Spendenbox benutzt (unter www.weltladen-osterburken.jimdo.com oder www.se-aos.de) oder seine Spende in der Kirche oder im Weltladen abgibt, der kann Solidarität zeigen mit Menschen, die auch von der Pandemie hart getroffen werden und deren Lebensgrundlagen ins Wanken geraten sind. Das bischöfliche Hilfswerk Misereor hat in diesem Jahr besonders die Menschen in Bolivien im Blick, aber auch viele weitere Regionen des globalen Südens leiden nicht nur unter den Folgen der Pandemie, sondern auch des Klimawandels. Das Gemeindeteam und die Mitglieder der Weltgruppe würden sich freuen, wenn durch diese Aktion Solidarität mit Menschen in schwierigen Zeiten sichtbar gemacht werden kann.