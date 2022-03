Faschenacht in Osterburken: Stimmung vor und hinter der Kamera

Osterburken. Auch in diesem Jahr gab es zur eigentlichen Prunksitzung ein weiteres „Online-Format“ für die Närrinnen und Narren. Die Präsidenten Dominik Holderbach und Marcel Zimmermann begrüßten zu „Late Night Borke“ in einem TV-Studio in der Baulandhalle.

So konnten die Zuschauer eine Art „Abend-TV-Show“ auf dem Streamingdienst YouTube verfolgen. Pünktlich um 19:11 Uhr war dieser für die Zuschauenden vor den Fernseher und Computer verfügbar.

Nach der Begrüßung der Faschenachtler sowie allen Gruppierungen und faschenachtlichen Vereinen aus Osterburken starteten die „Mini-Fünkchen“ mit ihrem Schautanz. Nach Grüßen des Borkemer Bauernballetts gab Tamara Belz alias „Frau Vogel“ wieder wie gewohnt ordentlich Zündstoff mit ihrer Bütt und den Erlebnissen mit ihrem „Erwin“. Doch am Ende der Bütt ging es nicht wie gewohnt runter von der Bühne, sondern ins „Studio“ zu den Moderatoren Dominik und Marcel. In einem Dialog berichtete Tamara Belz von den Aufgaben in der Bütt, den Vorbereitung und die Vorfreude auf eine zukünftige Kampagne zu normalen Zuständen.

Im Anschluss hieß es dann Bühne frei für die blauen Funken mit ihrem Schautanz. Nach den Grüßen der Ranzengarde hatte Bürgermeister Jürgen Galm das Wort, welcher närrische Worte in das Studio sendete. In seinen Reimen lobte er das neue Format und nahm Bezug auf Harald Schmitt oder die „Letterman-Show“ aus den Vereinigten Staaten. Auf die Worte des Bürgermeisters folgte ein Rückblick auf den Wahlkampf des frisch wiedergewählten Stadtoberhauptes.

Im Studio war dann auch schon der nächste Gast. Präsident in Ruhestand Andreas „Rossi“ Geiger war nun den Fragen der Showmoderatoren ausgesetzt. Auch er freut sich auf die Zeiten der Faschenacht, wo wieder gemeinsam gesungen, gelacht und geschunkelt werden kann. Seinen „Ruhestand“ genießt er sehr närrisch, ist aber froh, keine Sitzung mehr planen zu müssen.

Aktuelle Themen ungefiltert

Danach boten die roten Funken des Elferrates der Stadt Osterburken ihren Schautanz auf der Bühne. Nach einem dreifach „Borke Ahoi“ begrüßten die Präsis Peter Bienert „Isegrim vom Unterschloss“ der Hordemer Wölf. Mit seiner politischen Bütt nahm er wieder Bezug auf aktuelle Themen, ungefiltert und ohne Blatt vor dem Mund. Auch er war im Anschluss Gast im Studio und stellte sich den Fragen der Moderatoren. Wie er sich so hinter der Bühne oder bei seinen Vorbereitungen fühlt, wie er sich vorbereitet und gab einen interessanten Einblick in die Arbeit eines Büttenredners.

Närrisch ging es im TV weiter, denn nun begrüßte „Werner Ertel Schultze“ die Teilnehmenden des „Wüschele-Faschenachts-Familien-Duell“. Mit Antworten zu den 100 befragten Personen in der Friedrichstraße, gab es überraschende Punkteverteilungen und so manchen Lacher bei den interessanten Kandidaten. Die Gewinner gingen sicherlich nicht leer nach Hause.

Auf das Duell folgten die Grüße und Beiträge der Gruppierungen der Bären, Herrle und Fräle, den Hexen und Wüschele. Auch die Original Borkemer Kirnausträndler „OBK“ sendeten Grüße durch ihren Neandertaler „Neandi“. Ein weiteres Highlight bot der Vorstand des Elferrates. Auf dem Weg zum Ballermann und der Hoffnung auf Grüße durch den Malle-Promi „Mickie Krause“ konnten sie keinen Flug mehr auf die Balearen erwischen. Doch der echte Mickie Krause hat es sich nicht nehmen lassen und sendete Grüße an die Borkemer Faschenacht.

Dann waren die Präsidenten an der Reihe, welche in geheimer Mission die Freunde der Gäässwärmerzunft Adelsheim bei ihren „Online-Aufnahmen“ überraschten. Mit Ganzkörperanzügen haben „Werner“ und „Baywatch“ ein Plakat der „Ultra Wüschele“ als Erkennung hinterlassen.

Den Abschluss in der Bütt machte der bekannte Büttredner Ralf „Zack“ Zang der Schneeberger Krabbe. Mit Grüßen des rasenden Faschnachtsreporter Kevin Retlich aus Adelsheim neigte sich auch das Programm langsam dem Ende zu. Den Abschluss machten die Elferratsgarde des Elferrates der Stadt Osterburken mit ihrer getanzten Version von „Wer wird Millionär“. Ein kurzweiliges Quiz brachte den Zuschauenden die Borkemer Faschenacht näher.

Am Ende verabschiedeten die Moderatoren das Publikum und bedankte sich bei allen Mitwirkenden und Helfenden für die hoffentlich letzte Online-Sitzung.