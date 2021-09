„Fairtrade“-Auszeichnung erhält einen Ehrenplatz

Osterburken. Eine der jährlich wiederkehrenden schönen Gepflogenheiten des Weltladens in Osterburken beinhaltet das „Faire Frühstück“. Dieses Jahr stand es unter einem besonderen Event, da in diesem Rahmen die „Fairtrade“-Urkunde im Römermuseum überreicht wurde.

Die Vorsitzende des Weltladenvereins, Mechthild Hager, begrüßte eine große Anzahl von Gästen. Marianne Segieth von der Steuerungsgruppe gab einen kurzen Überblick über den Weg zur „Fairtrade“-Stadt. Ideengeber sei 2018 ein Mitarbeiter des Landratsamtes Mosbach gewesen. Seit der Gründung des Weltladenvereins vor 29 Jahren habe es intensive Bemühungen von Seiten des Weltladenteams gegeben, den „Fairtrade“-Gedanken voranzutreiben, deshalb habe man sich mit Begeisterung dem Vorhaben gewidmet.

Steuerungsgruppe gebildet

Fünf Kriterien hatten erfüllt werden müssen. Für Kriterium Nummer 1 benötigte es die Zustimmung von Bürgermeister Galm und des Gemeinderates. Der Beschluss war einstimmig. Die Steuerungsgruppe, das zweite Kriterium, besteht aus acht Mitarbeitenden: Irene Waltenberger, Klaus Vogel, Michael Pohl, Günther Hofmann, Erwin Knörzer Ehrenfried und vom Weltladenteam Gerhilde Miksch, die von Anfang an Ansprechpartnerin war, Ingeborg Egenberger und Marianne Segieth.

Für die Kriterien drei und vier konnten mit Engagement und Beharrlichkeit die erforderlichen Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomien, Vereine, Kirchen und Schulen unter Dach und Fach gebracht werden. Die zu erfüllende Öffentlichkeitsarbeit, das fünfte Kriterium, war gegeben, da es für den Weltladen schon immer eine Selbstverständlichkeit war, durch regelmäßige Presseberichte zu informieren und somit immer wieder auf den Fairen Handel aufmerksam zu machen. Segieth dankte Ingeborg Egenberger, die als Schriftführerin des Vereins diese Arbeit schon viele Jahre kontinuierlich leistet.

Die Bewerbung reichte man dann am 23. April ein und am 28. Mai hat man das Siegel „Fairtrade Town“ erhalten. Corona-bedingt sei die Auszeichnungsfeier in einer Online-Veranstaltung am 30. Mai erfolgt (die FN berichteten). Um das besondere Event nun auch öffentlich zu würdigen, finde dieses im Rahmen des „Fairen Frühstücks“ statt. Segieth bedankte sich an dieser Stelle bei Klaus Winkelhöfer für die ehrenamtliche musikalische Begleitung der Feierlichkeit.

Große Bedeutung

Bürgermeister Jürgen Galm betonte in seiner Ansprache die immense Bedeutung von nachhaltiger und fairer Produktion, fairem Handel und dessen Vermarktung bei Grundnahrungsmitteln und anderen Erzeugnissen sowie die Akzeptanz bei den Verbrauchern trotz etwas höherer Preise. Im Sport sei „Fairplay“ gang und gäbe und dieser Gedanke sollte sich im Konsum ebenfalls vermehrt etablieren. Galm bedankte sich bei der Weltgruppe und den Mitgliedern der Steuerungsgruppe, durch deren Initiative und Aktivitäten Osterburken nun „Fairtrade Town“ ist. Im Anschluss daran überreichte der Bürgermeister die Urkunde, die einen ehrenvollen Platz im Weltladen erhalten wird.

Zahlreiche Speisen aufgetischt

Die anwesenden Gäste erwartete ein reichhaltiges Frühstücksbuffet von pikant bis süß, welches die Mitarbeiter des Weltladens wieder zubereitet hatten. Gerichte aus Quinoa wie beispielsweise Souffé, Küchlein und Bällchen waren ebenso vertreten wie Speisen aus Couscous, verschiedene Salate, Cremes, Aufstriche und Kuchen. Die Besucher überzeugten sich davon, welche Vielzahl an Gerichten aus Waren des Weltladens zubereitet werden können. Das Weltladenteam bedankte sich bei den Gästen, die durch ihre großzügigen Spenden einen Beitrag leisteten, Hilfsprojekte zu unterstützen.