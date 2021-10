Expedition durchgeführt

Osterburken. Nach mehr als anderthalbjähriger Corona-Zwangspause, in der die Lehrgänge zum „Duke of Edinburgh’s International Award“ ausschließlich online statt fanden, wurde am Wochenende in der Alten Bahnmeisterei in Osterburken mit dem 155. Programmlehrgang wieder ein dreitägiger Präsenzlehrgang durchgeführt. Wie beliebt die „klassische“ Art der Kursdurchführung ist, zeigt schon die Tatsache, dass die Lehrer aus Berlin, Duisburg, Frankfurt und Köln kamen.

Die begeisterte Mitarbeit und das positive Feedback am Kursende zeigten, dass die hohen Erwartungen nicht enttäuscht wurden: „Der im Vergleich zu den Onlinekursen deutliche größere Zeitaufwand wird durch die Vorteile des Lernens mit Kopf, Herz und Hand und den informellen Austausch am Rande hinaus mehr als ausgeglichen“, kommentierte eine Teilnehmerin. „Live ist halt live – allein schon das Erlebnis der Miniexpedition war die Reise nach Osterburken wert“, so eine weitere Teilnehmerin. Alle wollen sie nun daheim verstärkt für den Präsenzlehrgang werben – und hoffen, dass bald wieder der weiterführende Managementlehrgang in dieser Form angeboten und zustande kommen wird.

Noch ist die Pandemie aber nicht beendet und es sind für Präsenzmaßnahmen die geltenden Corona-Verordnungen umzusetzen. „Einfach da weitermachen, wo wir im März 2020 aufgehört haben, war für uns deshalb natürlich bei Beginn der Vorbereitung keine Option“, so Lehrgangsleiter Klaus Vogel , der den Programmlehrgang am Wochenende leitete. So seien beispielsweise nicht nur ein Hygienekonzept zu erstellen und die zugehörigen Hilfsmittel und Materialien zu beschaffen gewesen, sondern, beginnend mit der Kontrolle der vorgeschriebenen 3-G-Zertifikate, die Umsetzung des Hygienekonzepts zu überwachen und sicherzustellen.

Vogel: „Andererseits wurde die Vorbereitung wesentlich erleichtert dadurch, dass wir von der Onlinedurchführung die digitale Bereitstellung der Kursunterlagen einfach übernehmen konnten und nur einige wenige Arbeitsblätter zusätzlich als Ausdrucke zur Verfügung stellen mussten“. Alle Teilnehmer seien deshalb mit ihrem persönlichen Laptop oder Tablet angereist.

Der Programmlehrgang, der nun bereits zum 64. Mal in Osterburken stattfand, führt die Betreuer von Schulen und anderen Einrichtungen, die den „Award“ anbieten beziehungsweise dies beabsichtigen, in ihre damit verbundenen Aufgaben ein. Im Unterschied zur Onlineversion bietet die Präsenzform auch die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer „Miniexpedition“ in der freien Natur und mit dieser, eine praktische Einführung in die Kunst der Überwachung von Expeditionsgruppen mit Hilfe von Routenzeichnungen und Streckentabellen.

Wie in der digitalen Form ist das Endprodukt des Lehrgang der Entwurf eines Konzepts für die Programmarbeit der eigenen Schule oder Einrichtung im Bild des „Award-Hauses“, verbunden mit der Skizze des zugehörigen Umsetzungsplans.