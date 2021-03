Die Friseure haben wieder geöffnet. Die Freude darüber ist nicht nur bei den Kunden, sondern auch beim gesamten Team des Friseursalons Beikirch in Osterburken groß.

Osterburken. Am 10. Februar wurde beim Bund-Länder-Treffen beschlossen, dass Friseure wieder öffnen dürfen. Seither liefen im Salon von Bernd Beikirch in Osterburken, in welchem sich die FN stellvertretend umgesehen haben, die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit seinem Team wartete er seit dem Lockdown am 16. Dezember darauf, wieder Kunden begrüßen zu dürfen. Am 1. März – rund 75 Tage nach der Schließung – wurden die Türen in nun wieder geöffnet. „Die Freude ist fast nicht zu beschreiben. Es wurde Zeit, dass wir wieder arbeiten dürfen“, erklärte Beikirch im Gespräch am Montagmittag. „Die Rückmeldungen der Kunden sind durchweg positiv und auch das Team freut sich, wieder im Laden zu sein.“

Prüfung steht vor der Tür

Während der knapp zehnwöchigen Zwangspause war dennoch etwas los in der Friedrichstraße. Die Auszubildende Ibaedete Shabani steht kurz vor ihrer Abschlussprüfung und musste sich auf diese trotz Lockdown vorbereiten. Ihre Ausbildung dauert drei Jahre, das erste verbringt sie vollständig in der Schule, um die theoretische Grundlage für den Beruf zu lernen. „Das zweite Jahr ist sie dann im Betrieb“, erläutert Beikirch. „Dort übt sie zuerst an Prüfungsmodellen, beispielsweise dem Bruder, der Schwester oder Bekannten. In dem Augenblick, in dem es gut läuft, darf sie an Kunden schneiden.“

Diese wichtige Übungsphase fiel in den letzten zehn Wochen aus. „Einmal konnten wir Modellübungen machen“, sagt Beikirch. Aber auch dabei musste der Mindestabstand zwischen ihm und seiner Auszubildenden eingehalten werden. „Normalerweise zeige ich ihr jeden Handgriff. Jetzt schaue ich von weitem zu und verbessere sie eben mit Abstand.“ Bis die Haare eines Modells nachgewachsen sind, dauert es aber wieder zwischen sechs und acht Wochen.

So verbrachte sie die restlichen Tage damit, (Hochsteck-)Frisuren zu üben oder Wickel an Übungsköpfen einzudrehen.„Eben alles was sie für ihre Prüfungen braucht.“ Zusätzlich zu den Tagen im Salon hat Shabani drei Tage in der Woche Berufsschule. Diese fand weiterhin digital statt.

Vorbereitungen getroffen

Vor der Wiedereröffnung des Friseursalons musste im Laden noch einiges gemacht werden. Neben den frisch aufgeklebten rot-weiß gestreiften Klebebändern auf dem Boden wurden Trennwände aufgestellt, überflüssige Sitzplätze entfernt und Luftreinigungsgeräte installiert. „Wir haben zwei Stück davon. Das war mir wichtig“, betonte Beikirch. Mit der Terminvergabe begann der Friseur mit seinem Team dann vergangene Woche. Dabei hatten die Kunden, die während des Lockdowns einen Termin gehabt hätten, Vorrang. „Wir haben zuerst sie angerufen und ihnen gesagt, dass wir wieder Termine vergeben.“ Anschließend konnten auch die weiteren Kunden Termine vereinbaren. „Das Telefon stand in der letzten Woche nicht mehr still“, erinnerte er sich.

„Ich darf pro zehn Quadratmeter eine Person im Laden haben. Das macht bei mir 13 Personen insgesamt.“ So kann der Friseur aus Osterburken insgesamt fünf Kunden gleichzeitig bedienen, die jeweils von einem Mitarbeiter betreut werden. Hinzu kommt die Auszubildende und er als Geschäftsführer. „Gerade bei den Damen ist es schade. Wenn eine Farbe einwirkt, können wir normalerweise eine weitere Frau bedienen. Nun ist das nicht mehr erlaubt.“

Straffer Zeitplan

Das ist mit ein Grund dafür, dass die Termine in den nächsten Wochen rar gesät sind. Dabei müssen Frauen bereits bis April warten, um im Laden Platz nehmen zu dürfen. Für die Männer haben die Mitarbeiter ab Mitte nächster Woche wieder Zeit.

Dass es einigen gar nicht schnell genug gehen konnte, stellten Beikirch und seine Mitarbeiter bereits am ersten Tag fest. „Bei manchen Männern waren die Haare dann doch schon so lang, dass ich sie fast nicht wieder erkannt habe“, schmunzelt er.

Eine Vollkatastrophe war dennoch nicht dabei. „Einige konnten es nicht länger abwarten und haben sich die Haare Zuhause selbst rasiert. Da hat man dann schon mal eine Kante gesehen, wo es mit dem Rasierer einfach nicht mehr weiter ging.“ Bei den Damen machten die herausgewachsenen Ansätze die meisten Probleme.

„Es ist gut, sich einfach wieder frisch zu fühlen“, freut sich Kunde Marc Meister über seine neue Frisur. „Zuhause hat man die Seiten mal runter rasiert, dennoch ist es schön, wieder beim Friseur gewesen zu sein.“

Noch die nächsten zwei bis drei Wochen will Bernd Beikirch die Öffnungszeiten verlängern und von 8 bis 20 Uhr für seine Kunden da sein. Dafür nehmen er und seine Mitarbeiter die längeren Arbeitszeiten auch gerne in Kauf. „Das Team ist glücklich, nun wieder hier zu sein. Der Kontakt hat dann doch gefehlt“, erklärt er.