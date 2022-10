Erstmals kein Produkt angefertigt

Osterburken. Schon seit Jahren ist das Azubiprojekt fester Bestandteil der Ausbildung bei AZO. So starteten auch in diesem Jahr die „AZO Students“ des zweiten Ausbildungsjahres im April mit ihrem Projekt. Das Thema in diesem Jahr: Generationsübergreifender Wissenstransfer. Anders als in den Vorjahren wurde damit erstmals kein Produkt gefertigt. Stattdessen war die Aufgabe ein Konzept zur Konservierung von Wissen zu entwickeln.

Ausgangspunkt des Projekts war vor allem die immer präsenter werdende Problematik der hohen Mitarbeiterfluktuation in den nächsten Jahren. Diese rührt vor allem von dem Renteneintritt der sogenannten „Baby-Boomer-Generation“. Da mit dem Ruhestand dieser Generation kostbares und vor allem lang erarbeitetes Wissen verloren gehen würde, war das Ziel des Projektes ein Konzept zu entwickeln, wie man dieses Wissen nachhaltig speichern und orts- und zeitunabhängig abrufen kann.

In einem viertägigen Workshop wurden die Auszubildenden und Studenten näher an die Thematik „generationsübergreifender Wissenstransfer“ und „Lean Management“ hingeführt. Es mussten verschiedene knifflige Aufgaben gemeistert werden, bei denen sich mehr und mehr die Relevanz dieser beiden Themen herauskristallisierte. Abgerundet wurde der Workshop mit den ersten praktischen Anwendungsmöglichkeiten in der dafür ausgewählten Software „Leanbyte“. Mithilfe dieser Software kann Wissen in Form einer Anleitung eingepflegt, abgespeichert und in Sekundenschnelle abgerufen werden.

Leitfragen definiert

Die Auszubildenden und Studenten entwickelten im Laufe der Projektaufgabe einen Standard, wie man Wissen schnell, einfach und vor allem lückenlos in die Software einpflegen kann: Es wurden Leitfragen definiert, die den Mitarbeitern bei der Wissensabfrage eine Orientierungshilfe geben. Hierfür wurden verschiedene vordefinierte Bögen erstellt, welche bei der Wissensabfrage eine unterstützende Rolle spielen.

Um die theoretische Ausarbeitung praktisch zu festigen, wurde am Beispiel einer Fräsmaschine eine Anleitung zur Bedienung dieser geschrieben. Mittels dieser Anleitung wurde dann ein selbst konstruierter Locher gefräst und zusammengebaut.

Der gesamte Projektverlauf wurde dokumentiert und kommuniziert, um die Mitarbeiter der Firma AZO kontinuierlich über den aktuellen Stand zu informieren. Zudem wurde das Projekt auch in Bewegtbild festgehalten, um am Ende daraus ein Motivationsvideo für das Thema Wissenstransfer zu schneiden und intern zu veröffentlichen. Denn für einen funktionierenden Wissenstransfer braucht es vor allem Zusammenhalt, Unterstützung und Akzeptanz – von jedem Mitarbeiter.