Ergebnisse der Verkehrsschau sorgen für Gesprächsstoff

Osterburken. Während die ersten Punkte der Tagesordnung relativ schnell abgehandelt wurden gab es bei der Sitzung des Gemeinderates in der Baulandhalle beim vorletzten Punkt „Information über die Ergebnisse der durchgeführten Verkehrs-schau vom 1. Dezember 2021 einen erheblichen Rede- und Diskussionsbedarf innerhalb des Gremiums.

Hauptamtsleiter Julian Schneider stellte die Ergebnisse der Verkehrsschau vor und erläuterte zugleich die einzelnen Punkte in den jeweiligen Stadtteilen Bofsheim, Osterburken und Schlierstadt, wo fast alle vorgeschlagenen Maßnahmen von der Verkehrsbehörde abgelehnt wurden, wie zum Beispiel ein Gefahrenbereich für Radfahrer in Bofsheim in Richtung Dörrhöf.

In Osterburken wurde ein geplanter verkehrsberuhigter Bereich von der Güterhallenstraße in Richtung Sportplatzweg ebenfalls nicht genehmigt wie auch die geplante 30 er-Zone in der Bahnhofstraße bis zum Abzweigung Schlierstadter Weg. Mit dieser Entscheidung der Verkehrsbehörde, die für den Gemeinderat ein bedeutendes Anliegen ist, waren einige Gemeinderateräte nicht einverstanden war, wie auch Margaret Horb (CDU), die den Bürgermeister bat, dass bei der nächsten Verkehrsschau auch die einzelnen Fraktionsvorsitzenden mit eingeladen werden sollten. Gleichzeitig regte sie an, wenn der Gemeinderat dieses Thema wieder auf der Agenda hat, dass der Leiter der Verkehrsbehörde Harald Steinbach mit in der Sitzung dabei ist, um getroffene Entscheidungen dem Gremium vor Ort zu erläutern.

„Nicht nachvollziehbar“

Auch für Gemeinderat Klaus Vogel (SPD) war die ablehnende Haltung der Behörde in der Bahnhofsstraße nicht nachvollziehbar, da täglich durchschnittlich bis zu 3500 Lastkraftwagen diese Straße durchfahren und dies für viele Schulkinder eine Gefahrenquelle bei der Überquerung darstellt, um an die Schulen in der Hemsbacher Straße zu kommen. Er regte an, dass man dort jetzt Maßnahmen, die unterhalb einer 30 er-Zone liegen, prüfen solle.

Wie Gemeinderat Werner Geiger betonte, gebe es auch Beispiele in anderen Orten, wo eine andere Entscheidung bei der Ausweisung von sogenannten 30 er-Zonen getroffen wurden. Weitere besprochene Anliegen der Stadt, wie in der „Michael-Wenz-Straße“ (Einbahnstraße) „Am Finkenrain“ (verkehrsberuhigter Bereich) in der „Brahmstraße“ (Verkehrsspiegel) sowie in der Industriestraße beim Fachmarktzentrum (Parkverbot) und an der ZG-Ausfahrt (Verkehrsspiegel) wurden ebenfalls abgelehnt, wie auch im Stadtteil Schlierstadt wo eine 30 er-Zone vom Gasthaus „Badischer Hof“ in Richtung Zimmern und im Gewann „Vogelherd“ angeregt wurde. An der Bushaltestelle soll jedoch ein Hinweisschild für Schulkinder aufgestellt werden.

Klima auf die Agenda setzen

Unter Punkt „Verschiedenes“ stellte für die CDU-Fraktion Dr. Xaver Nafz an die Verwaltung den Antrag die „Klimathematik“ in der Römerstadt auf die Agenda zu setzen und über weitere notwendige Maßnahmen zu beraten, anzupassen und zeitnah auszuführen. Zudem müsse die Leistungsfähigkeit des Talbrunnens durch vorzunehmende Messungen überprüft werden, um abschätzen zu können, wie viel Wasser man zukünftig in der Römerstadt noch zu verteilen ist, denn durch den Ausbau weiterer Baugebiete ist mit einer weiteren Steigerung des zukünftigen Wasserverbrauches zu rechnen. Bisher habe man sich nicht darum gekümmert und einfach munter darauf los gebaut. So werde es in Zukunft nicht weitergehen können, sagte Nafz. Er übergab den ausgearbeiteten CDU-Antrag an Bürgermeister Galm. F

