Osterburken. In der Sitzung des Gemeinderats im Bürgersaal des Rathauses ging es auch um die 1. Teiländerung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans „Solarpark Hügelsdorf“.

Satzung beschlossen

Nach der Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und Nachbargemeinden ergaben sich keine Änderungen, wie F. Eisner und Juwi Bozyk von der Klärle Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt mbH vorstellten, der Gemeinderat schloss sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an, stimmte beiden und der dazugehörigen Satzung zu mit der Bitte an den Gemeindeverwaltungsverband, sich diesem Beschluss anzuschließen und in einem Antrag auf Genehmigung dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis vorzulegen.

Eine mögliche Bürgerbeteiligung sei – so die Aussage der „Klärle“-Mitarbeiter – mit der Sparkasse Neckartal-Odenwald bereits in Arbeit, die Volksbank wurde angesprochen - eine Antwort stehe noch aus.

Bauamtsleiter Matthias Steinmacher erläuterte, dass die städtebauliche Erneuerung die Stadtentwicklung von Osterburken schon mindestens seit 2008 begleitet, als der Ortskern in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen wurde, doch der Bewilligungszeitraum reiche nur noch bis 2023.

Projekte weiter verfolgen

Um die von den Bürgern und der Gemeindeverwaltung angestoßenen Projekte in den kommenden Jahren weiterverfolgen zu können, verabschiedete das Gremium das erforderliche 64 Seiten starke gesamtörtliche Entwicklungskonzept als Grundlage für die Förderung von Maßnahmen durch das Land.

Zwei Bauvergaben schlossen sich an. Demnach erhielt die Firma Schwarz Bau aus Ingelfingen den Auftrag zur Modernisierung von circa 4500 Metern multifunktionaler asphaltgebundener Wege auf den Gemarkungen Osterburken, Bofsheim, Schlierstadt und Hemsbach zum Preis von 399 491 Euro, was durch das Ministerium ländlicher Raum mit 122 218 Euro gefördert wird.

Vorkaufsrecht wird nicht genutzt

Mit der Montage einer PV-Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus wurde die Firma Rabe Energiehandwerk aus Fahrenbach zum Angebotspreis von 86 706 Euro beauftragt. Wie der Bürgermeister informierte, nutze die Stadt Osterburken das Vorkaufsrecht zum Gebäude Turmstraße 15, Flurstück 81 nach Auskunft durch die Kommunalaufsicht aufgrund eines Verfahrensfehlers nicht. Solche Fehler künftig zu vermeiden, waren dabei die Forderungen von FWV und SPD. L.M.