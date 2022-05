Engagement des hochmotivierten Betreuerteams gewürdigt

Osterburken. Der Förderverein Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung Osterburken (BBO) führte nach dreijähriger coronabedingter Pause wieder eine Mitgliederversammlung durch.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Bürgermeister Jürgen Galm, sowie den weiteren Regularien erstattete BBO-Geschäftsführerin Svenja Schmitt ihren Bericht über die Aktivitäten der BBO in von 2019 bis 2021, die insbesondere in den Corona-Jahren nur sehr reduziert stattfinden konnten.

Kassenwart Holger Rüttenauer informierte über die umfangreichen Rechnungsabschlüsse. Er konnte trotz sinkender Mitgliederzahlen von positiven Ergebnissen berichten. Von Seiten des Kassenprüfers Florian Schmitt wurden keine Beanstandungen ausgesprochen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Laut Holger Rüttenauer werden derzeit in der BBO 25 Menschen mit Behinderung betreut. Die umfangreiche Arbeit der BBO in den zurückliegenden Jahren war nur möglich dank des hochmotivierten und auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Betreuerteams sowie den rund 480 Mitgliedern.

Anschließend stellte Svenja Schmitt die Planungen der BBO für das laufende Jahr vor. Unter anderem ist am 25. Juni ein Grillfest in Schefflenz geplant. Die 36. Freizeit wird vom 30. Juli bis 10. August in Regensburg stattfinden.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender Jürgen Galm, Stellvertreter Klaus Gramlich, Kassenwart Holger Rüttenauer, Schriftführer Florian Schmitt, Geschäftsführerin Svenja Schmitt, Beisitzer Christian Harlacher, Beisitzer Dr. Klaus Häußler, stellvertretende Geschäftsführerin Olga Hein, Kassenprüfer Stefanie Denninger und Thomas Pistor.

Vorsitzender Jürgen Galm dankte Robert Wiegand (stellvertretender Geschäftsführer) und René Grözinger (Schriftführer), die nach drei Jahren aus ihren Ämtern ausgeschieden waren, für ihr Engagement und würdigte darüber hinaus alle, die sich für die BBO eingesetzt haben.