Osterburken. Bei guter Gesundheit und einem sehr bewegten Leben feiert Emilie Scheubert aus Osterburken am Mittwoch ihren 90. Geburtstag. Am 3. März 1931 wurde sie als Tochter von Franz und Emilie Miksch im Sudetenland geboren.

AdUnit urban-intext1

Nach dem Besuch der Schule in geriet sie bereits in jungen Jahren in die Kriegswirren. Ihr Vater wurde zum Dienst einberufen während sie und ihre Mutter schwierige Monate hinter sich brachten, denn zuerst wurden beide zur „Zwangsarbeit“ beim Militär verpflichtet, später arbeiteten sie in der Landwirtschaft bei den örtlichen Bauern. Aber es kam noch schlimmer, denn sie mussten ihr eigenes Haus verlassen.

Emilie Scheubert blickt auf ein turbulentes Leben zurück. © Helmut Frodl

Ihr Vater arbeitete nach der Rückkehr bei den Tschechen und trug Häuser ab. Sie selbst arbeitete mit ihrer Mutter und Tante auf dem Feld und versorgte als Magd das Vieh. Ihre Familie war nur noch als „ungeliebter“ Gast im Land geduldet. 1946 erfolgte die Ausweisung aus der bisherigen Heimat. Mit dem Viehwaggon ging es in Richtung Deutschland. Im Aufnahmelager in Seckach kam sie mit ihren Eltern und wenig Gepäck an. Später zog die Familie nach Osterburken.

Der Vater fand in Mannheim Arbeit als Maurer, sie selbst arbeitete in der Knopffabrik vor Ort. Ihr Berufswunsch war es, Erzieherin zu werden. So zog sie in ein Kinderheim nach Baden-Baden, kehrte aber später wieder nach Osterburken zurück. Dort arbeitete sie ein Jahr im Haushalt, um dann nach Mannheim zu gehen, um den Beruf der Kinderschwester zu erlernen. Dort lernte sie ihren Mann Franz kennen, der Architektur studierte.

AdUnit urban-intext2

Sie beschlossen wieder nach Osterburken zurückzukehren, da dort ihr Vater lebte. Sie arbeitete in den Krankenhäusern in Mosbach und Karlsruhe. Die Heirat erfolgte 1954. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Ihr Mann eröffnete in Osterburken ein Architekturbüro und wurde ein bekannter Architekt in der Region. Er plante und baute zahlreiche Wohnhäuser, wie auch das ehemalige Werk Salamander, das Rathaus und die katholische Kirche und die Bäckerei Trabold.

In ihrem Leben musste die Jubilarin schon einige Schicksalsschläge hinnehmen. Heute lebt sie gesund und glücklich in „ihrem“ Osterburken.

AdUnit urban-intext3

Sie ist froh und glücklich, dass sie diese lange Lebenszeit heute noch im Kreise ihrer Familie und mit ihrer Tochter erleben darf. Das stolze Jubiläum wird nur im engsten Familienkreis gefeiert. F