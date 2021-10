Elke Ander besetzt kommissarisch einen Vorstandsposten

Osterburken. Die kommissarische Besetzung des Vorstandsteams sowie der Tätigkeits- und Kassenbericht für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 waren hauptsächliche Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung des Vereins der „Städtepartnerschaft Hondschoote-Osterburken“.

Nach dem Totengedenken an die Verstorbenen, die mit der Partnerschaft eng verbunden waren, berichtete der Vorsitzende Dr. Ernst Seibold über die Geschäftsjahre 2019 und 2020. Das Jahr 2019 stand im Zeichen des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft. Im Oktober weilte eine Delegation aus der Römerstadt und Mitgliedern der Stadt- und Feuerwehrkapelle in Hondschoote. Ein Höhepunkt der Besuchstage war das gemeinsame Konzert der beiden Musikkapellen in der Stadtkirche St. Vaast. Im Rahmen des Aufenthalts fand auch eine Feierstunde im Rathaus statt, bei der Bürgermeister Jürgen Galm und die Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, Ralf Egenberger und Dr. Ernst Seibold, die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hondschoote verliehen bekamen.

Elke Ander, bereits seit 1999 Ehrenbürgerin von Hondschoote, wurde dabei für ihr 40-jähriges Engagement für die Partnerschaft von Bürgermeister Saison und Bürgermeister i.R. Claude Gosset besonders geehrt. Elke Ander hat seit Beginn der Partnerschaft jedes Treffen maßgeblich vorbereitet und war an deren Durchführung mit verantwortlich.

Wegen der Pandemie konnte der geplante Gegenbesuch in den Jahren 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden. Ein neuer Besuchstermin wird für Mai 2022 vereinbart. Wichtig ist es, für die künftigen Besuche neue Gastfamilien zu finden.

Dr. Ernst Seibold bedankte sich abschließend bei den Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit.

Den Kassenbericht erstattete Gerhilde Miksch. Die Kasse wurde von Christel Bauer und Udo Helbig geprüft, die eine gute und geordnete Kassenführung bescheinigten. Bürgermeister Galm wünschte in seinem Grußwort, dass die persönlichen Kontakte zu den Bürgern in der Partnerstadt nach der Pandemie wieder aufgenommen werden. Er bedauerte, dass die Verbindungen zum Austausch zwischen Schülern der Realschule Osterburken und Schülern aus Hondschoote wegen der Versetzung der dortigen Lehrerin wieder abgebrochen sind.

Auf Antrag von Bürgermeister Galm erfolgte einstimmig die Entlastung der Kassierin und des gesamten Vorstands.

Ralf Egenbergers Arbeit gewürdigt

Aus gesundheitlichen Gründen kann der bisherige weitere Vorsitzende im Vorstandsteam, Ralf Egenberger, dieses Amt nicht mehr ausführen. 20 Jahre lang hatte er diese Funktion inne und den Verein geprägt. Das wurde allgemein bedauert. Dank und Anerkennung für seine Arbeit wurde ihm ausgesprochen. Bis zur regelmäßigen Neuwahl im Frühjahr 2022 soll der Vorstandsposten kommissarisch besetzt werden. Auf Vorschlag von Dr. Ernst Seibold soll Elke Ander bis zur nächsten regulären Wahl mit dieser Aufgabe betraut werden. Dazu gab die Mitgliederversammlung ihre Zustimmung. Weiter berichtete Elke Ander über ihre Gespräche mit den Schulleitern von GTO, RSO und Schule am Limes über die Möglichkeit der Einbindung von Lehrern und Schülern an der Partnerschaft. Für 2022 wurden Termine vereinbart.

Nachdem der Bouleplatz am Hondschoote-Platz dem geplanten neuen Römerspielplatz „Neptun“ zum Opfer fallen wird, muss ein geeignetes Gelände für die Neuanlegung gefunden werden.

Dr. Ernst Seibold beschloss die Sitzung mit der Hoffnung, bald wieder wie zuvor mit den französischen Partnerinnen und Partnern zusammentreffen zu können.