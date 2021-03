Schlierstadt. Mit der Bekanntgabe des Protokolls der letzten Sitzung eröffnete Ortsvorsteher Jürgen Breitinger die Sitzung des Ortschaftsrates. Erneut musste auf Grund der Corona-Bestimmungen in die Mehrzweckhalle als Sitzungsort ausgewichen werden. Zur Entscheidung lag ein Bauantrag vor. Wegen Beantwortung offener Fragen, die durch die zuständige Fachbehörde geklärt werden müssen, wurde der Bauantrag zur Errichtung einer Zaunanlage zurückgestellt und auf die nächste Sitzung vertagt.

Ergebnisse der Verkehrszählung

Anschließend stellte Breitinger das Ergebnis der Verkehrszählung vor. In der Zeit vom 20. November bis 8. Dezember 2020, wurden an zwei Messstationen, die Anzahl der Fahrzeuge festgestellt und die Geschwindigkeit gemessen. Die Station die nacheinander eingerichtet wurden befanden sich an der Bushaltestelle „Ortsmitte“ und am Ortsausgang in Richtung Zimmern. Gezählt wurden in beiden Fahrtrichtungen in der Ortsmitte durchschnittlich circa 1951 Fahrzeuge pro Tag. Mit wenigen Ausreißern blieben die Fahrzeuge mit der gefahrenen Geschwindigkeit innerhalb der Toleranzgrenze.

Ortsausfahrten berücksichtigen

Bei der zweiten Messstelle am südlichen Ortsbereich waren es durchschnittlich 1326 Fahrzeuge pro Tag. Hier wurde, im Gegensatz zur Ortsmitte, mehr Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ortschaftrat Tobias Münch regt an, dass man bei künftigen Messungen auch die Ortsausgänge in Richtung Eberstadt und Osterburken berücksichtigen solle. Ferner wies er darauf hin, dass man das Ortsschild von Richtung Osterburken kommend, nach dem dort jetzt gebaut werde, weiter in Richtung Osterburken versetzen müsse.

Breitinger wies darauf hin, dass man diese Anregungen für die nächste Verkehrsschau bereits aufgenommen habe. Ortschaftsrat Michael Schwebler erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Anbringung von Schildern mit dem Hinweis „Schulkinder“ an der Bushaltestelle. Auch diese Anregung soll man bei der nächsten Verkehrsschau ansprechen.

Einige Ortschaftsräte äußerten den großen Wunsch, dass man gerade in der Ortsmitte an den Bushaltestellen und auf dem Weg zum Kindergarten eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern einrichten soll.

Zum Tagesordnungspunkt „Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Schlierstadt“ begrüßte der Ortsvorsteher den Abteilungskommandanten Jens Schmidt und seinen Stellvertreter Martin Ehrling, die den Jahresbericht vorstellten. Abteilungskommandant Jens Schmidt, erinnerte dringend an die Montage eines Wasserentnahmeanschlusses an der Pumpstation. Wie es der Großbrand vor Kurzem gezeigt hat, ist jede Minute entscheiden, so brächte das Vorhandensein eines Anschlussstutzen, sowohl am Pumpenhaus, als auch an den Wasserentnahmestellen am Krummebach erhebliche Zeitvorteile. Er bat hier um schnelle Schaffung solcher Anschlussmöglichkeiten.

Arbeiten bald erledigt

Breitinger teilte dazu mit, dass zum Anschlussstutzen am Pumpenhaus bereits ein Termin stattfand. Eine verbesserte Zuwegung sei bereits hergestellt, jetzt hoffe man, dass auch die Restarbeiten bald erledigt werden. Abschließend lobte Breitinger den vorbildlichen Einsatz der Wehr beim letzten Großbrand und bedankte sich fürdie geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Unter Punkt „Verschiedenes“ informiert der Ortsvorsteher das Gremium über den aktuellen Stand zur Anhörung zur Außenstart- und Außenlandeerlaubnis am Flugplatz Schlierstadt. Er teilte mit, dass nach den bisherigen Informationen zahlreiche Stellungnahmen, positiv wie negativ eingegangen seien, die an das Regierungspräsidium Stuttgart weitergeleitet wurden.

Ortschaftsrat Tobias Münch wies nochmals darauf hin, dass das Land Baden-Württemberg das Anlegen von Blühwiesen finanziell unterstützt und die Frist zur Beantragung solcher Mittel bis zum 30. Juni verlängert hat.

Breitinger teilte auf Anfrage mit, dass die Straßenbeleuchtung überprüft und die defekten Lampen repariert wurden. Die Beseitigung von Straßenschäden könne erst durchgeführt werden, wenn es die Witterungsverhältnisse zuliesen. Der Schaden am Schachtbauwerk müsse durch den Bauhof behoben werden.