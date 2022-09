Einen Blick hinter die Kulissen der Verbandskläranlage werfen

Osterburken/Roigheim. Nach fast sechsjähriger Bauzeit und einem Investitionsvolumen von rund 18 Millionen Euro wurde die Erweiterung und Modernisierung der Verbandskläranlage in Roigheim abgeschlossen. Am Sonntag, 25. September, können sich Interessierte von 11 bis 16 Uhr einen Eindruck von dem Bauwerk, ausgestattet mit modernster Technik, verschaffen. Führungen mit dem Klärmeister finden um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr statt. Für die Kinder werden eine Hüpfburg und ein Spielmobil aufgebaut. Für die Bewirtung sorgt der Kleintierzüchterverein. Am Freitag, 23. September, erfolgt um 16 Uhr die Einweihung unter Mitwirkung des Musikvereins Roigheim. Bild: Helmut Frodl

