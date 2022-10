Im evangelischen Pfarrhaus, das direkt neben dem evanglischen Kindergarten in Bofsheim liegt, soll Raum für eine weitere Kindergartengruppe eingerichtet werden. Dafür sprach sich der Gemeinderat der Stadt Osterburken am Dienstagabend in seiner Sitzung einstimmig aus.

Aufgrund des steigenden Kinderbetreuungsbedarfes habe die Stadt verschiedene Varianten zur Errichtung möglicher weiterer

...