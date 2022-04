Eine Verkehrsschau soll Klarheit bringen

Rosenberg. Etwa eine Stunde dauerte die erste Sitzung des Ortschaftsrates in diesem Jahr, die im Beisein einiger interessierter Zuhörer im Bürgersaal des Rathauses stattfand.

Die bestehenden Tempo-30- Zonen und eine weitere Einrichtung nahm dann eine längere Beratungszeit in Anspruch. Nach einem Beschluss des Gemeinderates zur zusätzlichen Erstellung von 30-er-Zonen in den jeweiligen Ortschaften der Gemeinde sollen nunmehr die Ortschaftsräte dieses Thema aufgreifen und die Festlegung solcher verkehrsberuhigten Zonen selbst vornehmen. Wie Ortsvorsteher Sven Baumann informierte, gab es Meldungen und Beschwerden von Bewohnern des Mühlweges, dass dort trotz einer eingerichteten 30-er-Zone die Fahrzeuge zu schnell fahren und das seien sehr viele. Nach einer eingehenden Diskussion traf der Ortschaftsrat dann den einstimmigen Beschluss, in welchem er darum bittet, die Verwaltung möge alle noch nicht in der 30-er-Zone eingruppierten Straßen des Ortsteils Rosenberg bei einer Verkehrsschau dafür vorschlagen. Ausgenommen davon werden soll die Hauptstraße, die Hermann-Hagenmeyer-Straße und die Industriestraße im Gewerbegebiet von Rosenberg.

Des Weiteren stimmt der Ortschaftsrat Rosenberg einstimmig dem Vorschlag von Bürgermeister Ralph Matousek zu, Hinweisschilder mit der Zahl 40 an viel befahrenen Stellen anzubringen. Ebenfalls bittet der Ortschaftsrat, die vorhandenen 30-er-Schilder an einigen Stellen noch zu versetzen, so dass für alle Verkehrsteilnehmer ein eindeutiger Beginn der Zone erkennbar ist.

. Beim nächsten Punkt „Informationen aus dem Gemeinderat“ stellte der Ortsvorsteher die in der letzten Gemeinderatssitzung getroffenen Beschlüsse „kurz und knapp“ vor. In der anschließenden Bürgerfragestunde erkundigte sich eine Bürgerin nach dem Bedarf der geplanten Ganztagesgrundschule in Rosenberg und wie die Realisierung angedacht ist. Bürgermeister Ralph Matousek gab diesbezüglich Auskünfte, erläuterte die Situation und sagte, dass diese Schulform vom Land Baden-Württemberg gewünscht ist.

Unter Punkt „Verschiedenes“ bedankte sich Sven Baumann auch im Namen des gesamten Ortschaftsrates bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die den Weihnachtsbaum schmückten und die durchgeführte Weihnachtsaktion. Sein Dank galt auch dem Bestattungshaus Volk für die großzügige Geldspende an den DRK-Ortsverein Rosenberg sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, die Wohnraum für die Frauen und Kinder, die aus der Ukraine flüchten mussten, zur Verfügung stellten. Weitere Information gab es vom Ortsvorsteher über die Organisation der geplanten Eingemeindungsfeier am letzten Mai-Wochenende. Weiterhin informierte Ortsvorsteher Sven Baumann noch über die Umgestaltung des Schwanzwiesensteges. Der Startschuss soll noch in diesem Monat erfolgen. Bürgermeister Matousek bedankte sich nochmals für die Unterstützung bei der Unterbringung der in der Gemeinde eingetroffenen Flüchtlinge F