Ein gelungener Start in die neue Saison

Osterburken. Zu einem Winterschnittkurs begrüßte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Osterburken, Alfred Bloos, nahezu 50 Teilnehmer auf dem Obstbaumgrundstück von Gerhard Köpfle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor Klaus Rupp vom OGV Eppingen-Rohrbach auf das Thema „Schneiden“ kam, ging er auf die seit ein paar Jahren auftretende Pilzkrankheit „Schwarzer Rindenbrand“ ein und zeigte ein befallenes Aststück. Nur bei kleinem Pilzbefall sei das Ausschneiden aussichtsreich, so Rupp. Sollten größere Bereiche betroffen sein – und um eine Ansteckung anderer Bäume zu vermeiden – sei der Baum zu roden und das gesamte Schnittgut, nach Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde, zu verbrennen. Verwendetes Schnittwerkzeug sollte grundsätzlich desinfiziert werden.

Bei Mäharbeiten sei besondere Vorsicht geboten, um Verletzungen im Stammbereich zu vermeiden. Junge Bäume sollten bei Trockenheit regelmäßig gegossen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei Bäumen auf starkwüchsigen Wurzelunterlagen sollten neben dem Stamm und der Stammverlängerung drei bis vier Leit-Äste das Leitastgerüst für die Zukunft ergeben. Diese Grundregeln seien zu beachten, um durch geeigneten Schnitt und Herunter- oder Hochbinden von Ästen die richtige Form und Saftwaage zu erzielen.

Einen Baum im Baum (wie früher oft praktiziert) sollte man tunlichst vermeiden. Nur wenn genügend Licht, Luft und Sonne in den Baum kommt, gedeiht dieser richtig und bringt die gewünschten Früchte. Auch sollte der Baum nach Regen schnell abtrocknen können, so Rupp.

Jeder gemachte Schnitt an einem Baum erzeuge eine Reaktion. Auch die Varianten des Schnittzeitpunktes hätten Regeln, wie: Winterschnitt (November bis Januar) „starker Austrieb“; Frühjahrsschnitt ab Anfang März „geringerer Austrieb“ und später Sommerschnitt „wenig Austrieb“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Um die sogenannten „Wasserschosser“ zu vermeiden, die ohnehin fast alle entfernt werden müssten, sollte man Ende Mai, Anfang Juni den „Juni-Riss“ vornehmen. In dieser Zeit könne man mühelos diese Schosse mitsamt den Adentivknospen entfernen, was bewirke, dass ein Nachwachsen an dieser Stelle nicht mehr stattfinde.

Größere Wunden, die durch Windbruch oder Abreißen eines Astes entstanden seien, sind nach vorherigem Glattsägen mittels angerührter Wasser-Lehmmischung zu bestreichen, was das kostengünstigste Mittel ist, so der Referent.

Festgehalten wurde auch, dass ohne Pflege und fachgerechten Eingriff den landschaftsprägenden Streuobstbäumen keine gute Zukunft beschieden sei. Eine Vergreisung der Bäume sei langfristig nicht ökologisch.

Bei gutem Most von Werner Attinger und Emil Hartmann wurde bis in die Dunkelheit hinein gefachsimpelt und mehrmals betont, dass nach doch langer Abstinenz dies ein gelungener Auftakt des Obst- und Gartenbauvereins Osterburken für diese Saison war.