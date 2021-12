EBG-Schülerfirma spendet an den Kinderhospizdienst

Adelsheim. Der Seminarkurs des Eckenberg-Gymnasiums entwickelte als Schülerfirma „Jim Topf und die wilden 13“ ein Rezeptbuch und verkaufte die Bücher in der Schule. Um Geld für die Realisierung ihres Projekts zur Verfügung zu haben, hatten die Schüler zunächst 90 Anteilsscheine für je zehn Euro verkauft – und sich somit das Startkapital in Höhe von 900 Euro gesichert. Zudem ist Werbung der verschiedensten Firmen aus der Umgebung im Rezeptbuch zu finden, um noch mehr Geld für die Produktion zu haben. 100 Rezeptbücher wurden produziert und zu je zwölf Euro verkauft. Die Anteilseigner erhielten am Ende 17,20 Euro zurück. Da viele sich dazu entschieden haben, das Geld zu spenden. So konnte die Schülerfirma dem Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis 1067,18 Euro überreichen. Bild: EBG

