Das Schnelltestzentrum der RIO-Gemeinden an der Baulandhalle in Osterburken startete am Mittwoch seinen Betrieb. Die ersten Termine waren schnell vergeben.

Osterburken. Seit Mittwoch können sich die Bürger aus den Kommunen Osterburken, Adelsheim, Seckach, Ravenstein und Rosenberg im RIO-Schnelltestzentrum einmal pro Woche auf Corona testen lassen. „Durch die zentrale Lage und den großen Parkplatz hat sich die Baulandhalle angeboten“, erklärte Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm bei der Eröffnung am Mittwoch, der stellvertretend für seine Amtskollegen vor Ort war. Die Entscheidung für den Standort in der Römerstadt trafen die fünf Bürgermeister gemeinsam. „Wir sind froh, dass wir den Bürgern diese Möglichkeit anbieten können und freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Buchen reibungslos verlief.“

Drei Tage in der Woche

Die Tests finden im Freien unter einem Zeltdach statt. © Nicola Beier

Der DRK-Kreisverband hatte im Vorfeld die Organisation übernommen. Das geschulte Personal wird in Osterburken an drei Tagen in der Woche testen: montags und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 19 Uhr. Im Vorfeld sollten die Bürger einen Termin vereinbaren. Dies kann über Telefon 06281/522235 oder online über www.schnelltest.drk-kv-buchen.de erfolgen.

„Wenn Kapazitäten frei sind, werden die Bürger aber auch ohne Voranmeldung getestet“, so Steffen Horvath, Geschäftsführer des DRK Kreisverbands. Er verwies darauf, am Testzentrum eine medizinische Maske zu tragen und die Abstandsregeln konsequent einzuhalten. „Wenn der Nasenabstrich erfolgte, müssen die Getesteten 15 Minuten auf ihr Ergebnis warten. Bei Bedarf kann dann auch eine Bescheinigung ausgestellt werden“, erklärt er weiter. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, muss sich der Getestete erneut einem PCR-Test unterziehen, beispielsweise bei seinem Hausarzt.

„Die Abstriche erfolgen im Zwei-Minuten-Takt. So können täglich circa 90 Personen getestet werden“, erklärt Horvath. In Osterburken wird immer ein Mitarbeiter des DRK die Schnelltests durchführen und auch für den restlichen Ablauf verantwortlich sein.

Das Testzentrum soll voraussichtlich bis zum 31. März in der Römerstadt aufgebaut bleiben. „Vielleicht sind wir aber auch bis August hier“, so der DRK-Kreisverband Geschäftsführer. Das hänge davon ab, wie schnell die gesamte Bevölkerung geimpft werde und welche zusätzlichen Testangebote in Zukunft zur Verfügung stünden.