Drei Sitzbänke stehen schon, weitere folgen

Bofsheim. Rechtzeitig zu Beginn des Frühlings wurden im Rahmen der vom Bofsheimer Ortschaftsrat initiierten „Aktion Bänkle“ drei Sitzbänke aus Holz fertiggestellt, zwei weitere sind in Vorbereitung. Die in den Wintermonaten im Hof des Ortschaftsratsmitglieds Jörg Märker aus einheimischem Rohholz gefertigten Bänke wurden an beliebten Spazierwegen in den Gewannen „Leucht“und „Hintere Langloh“aufgestellt. Eine Bank wurde an einem schönen Platz des in Kürze eröffneten Römerpfades, quasi als Geschenk des Ortschaftsrates, platziert. Das Bild zeigt Mitglieder des Ortschaftsrates zusammen mit Ortsvorsteher Werner Geiger und weiteren Helfern am „Leuchtweg“. Bild: Ortschaftsrat

