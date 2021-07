„Do it Yourself”-PKW-Werkstatt im Osterburkener RIO eröffnet

Osterburken. Ein KFZ-Meister verwirklicht seinen Jugendtraum: „Motoren, Mechanik, Fahrzeuge“. So könnte man die Geschichte von Alexander Fadeev aus Osterburken beschreiben. Zusammen mit seiner Ehefrau und unterstützt von der ganzen Familie, lud er am Samstag zur Eröffnung in seine neuen Geschäftsräume und seine Werkstatt im Regionalen Industriepark Osterburken ein.

Meisterprüfung abgelegt

Im Januar hatte Fadeev seine Kfz-Meisterprüfung abgelegt und wenige Monate später seine eigene Werkstatt eröffnet. Neben den Dienstleistungen Altreifenentsorgung, Entsorgung von Betriebsstoffen, Reifen wuchten und montieren sowie einlagern bietet „AlexCarFix“ auch die Vermietung von Werkzeugen und Geräten an. Unter dem Motto „do it yourself“, können Kunden selbstständig an ihrem Fahrzeug schrauben. Die großräumige Werkstatt bietet genug Raum für selbstständige Arbeiten. Der RIO-Verbandsvorsitzende Jürgen Galm überbrachte Glückwünsche. Der Spagat zwischen Berufsleben, Weiterbildung, Familie und Betriebsgründung sei Fadeev gelungen, nun gelte es, die Firma mit unternehmerischem Fachwissen auf eine solide Basis zu stellen. Grüße und gutes Gelingen überbrachte auch Thomas Ludwig, der Seckacher Bürgermeister.

Viele Gäste verschafften sich bei der Eröffnung einen Eindruck der neuen Räumlichkeiten. Die Einnahmen aus den Speisen und Getränken werden unter anderem an den Förderverein „Kinderträume“ gespendet. F