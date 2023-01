DLRG Osterburken und Realschule kooperieren

Osterburken. Die Corona-Pandemie hat zu großen Defiziten bei den Schwimmfähigkeiten vieler Schülerinnen und Schüler geführt. Mit Hilfe des Förderprogramms „Rückenwind“ des Kulturministeriums gehen die DLRG Osterburken und die Realschule Osterburken diese Probleme an.

Nachfrage groß

So ist es nun möglich, einen kostenfreien Schwimmkurs speziell für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 anzubieten, die noch nicht schwimmen können. Auch das Tauchen, Schweben auf dem Wasser und kleine Wasserspiele werden in die Ausbildung eingebaut. Die Nachfrage war so groß, dass innerhalb kürzester Zeit alle verfügbaren Plätze vergeben waren.

Seit Mitte November wird nun immer freitags nach der sechsten Stunde im Lehrschwimmbecken des GTO unter Anleitung von DLRG-Trainern geübt.

„Kinder und gerade Jugendliche gehen im Sommer oft in Gruppen an Seen und in Freibädern schwimmen. Für Nicht-Schwimmer kann es hier schnell zu lebensgefährlichen Situationen kommen, die wir durch die Ausbildung im Winterhalbjahr verhindern“, ordnet Jörg Rüdinger die Kooperation als der verantwortliche Technische Leiter der Ortsgruppe ein.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist ein weiterer Kurs im zweiten Halbjahr geplant.