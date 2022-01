Die zwei Standesämter haben fusioniert

Osterburken/Rosenberg. Nach monatelanger Vorarbeit ist zum 1. Januar 2022 die Zuständigkeit für personenstandsrechtliche Fälle von der Gemeinde Rosenberg und der Stadt Osterburken auf den Gemeindeverwaltungsverband Osterburken übergegangen.

Im Sommer 2021 hatten die jeweiligen Gemeinderäte Grundsatzentscheidungen über die Zusammenlegung der Standesämter und Bildung eines einheitlichen Standesamtsbezirks getroffen. Im Herbst 2021 folgte durch Beschlussfassung in der Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands ein weiterer notwendiger Schritt.

Seit Jahresbeginn werden somit alle die Gemeinde Rosenberg und Stadt Osterburken betreffenden personenstandsrechtlichen Angelegenheiten wie Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen durch den GVV übernommen.

Sitz in Osterburken

Der GVV hat seinen Dienstsitz in der Stadtverwaltung Osterburken, was bedeutet, dass die Aufgaben weiterhin wie gewohnt vom Osterburkener Rathauspersonal wahrgenommen werden und somit für die Bürger keine Änderungen beziehungsweise Umstellungen wahrnehmbar sind. Trauungen sind auch zukünftig weiterhin an den gewohnten Örtlichkeiten, auch in Rosenberg, durchführbar.

